Roberto Hernández “era un hombre maravilloso”: pareja del motociclista atropellado cuenta quién era y los avances en la investigación

En algún momento de la vida, la conciencia de que ésta es efímera golpeará la mente de cada persona en esta tierra. La muerte es un hecho inevitable que nos une como seres vivos y vivas, sin embargo, cuando el irreversible destino al que nos dirigimos cruza los pensamientos, nadie espera —ni desea— que el final resulte solitario ni doloroso.

Lamentablemente, la noche del 3 de enero de 2026, el fallecimiento de Roberto Hernández fue un acontecimiento que sacudió la Ciudad de México debido a la crueldad presentada en las grabaciones difundidas que mostraron los últimos momentos del motociclista al ser arrollado y arrastrado por la alcaldía Iztapalapa.

En los videos de este hecho, se identificó el vehículo responsable del asesinato, un Honda City de color azul con placas E85-BPC que pertenece a la ciudadana Gabriela ‘N’, actualmente prófuga de la justicia al huir de su residencia en el Estado de México tras viralizarse el crimen.

¿Cómo sucedió el asesinato de Roberto Hernández?

El hecho ocurrió el 3 de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, sobre el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 alrededor de las 22:00 horas de la noche, cuando el motociclista Roberto Hernández esperaba el cambio de luz en el semáforo para poder avanzar.

De acuerdo con testimonios brindados en la investigación, Roberto salió de su casa la noche del sábado para recoger a su pareja del trabajo; sin embargo, nunca llegó a su destino.

En la espera del cambio a verde del semáforo, un vehículo lo embistió; la motocicleta cayó de lado, mientras que el cuerpo de la víctima quedó atrapado bajo el automóvil y fue arrastrado por un tramo significativo, hasta que su cuerpo fue liberado gracias a un tope en la colonia Constitución 1917.

Pareja de Roberto Hernández habla con los medios: “Era un hombre maravilloso”

El martes 6 de enero de esta semana, se llevó a cabo el sepulte de Roberto Hernández por parte de sus familiares, amistades y vecinos, quienes acompañaron el cuerpo entre lágrimas, recuerdos y flores.

Hasta el momento, todavía no han aprehendido a la culpable del fallecimiento de Roberto, pero su pareja —Wendy Leyva Ferrer— y familiares mantienen el contacto con las autoridades, exigiendo justicia para la víctima del atropello.

Recientemente, en entrevista con la periodista Lucy Bravo ara adn Noticias, Wendy Leyva habló sobre el fallecido Roberto Hernández, catalogándolo como un “hombre maravilloso” y negando rotundamente los rumores en internet acerca de que el motociclista pudiera ser un presunto ladrón y que, por ello, sucedió la tragedia.

“Él era honesto y trabajador, muy, muy trabajador, siempre luchó por salir al final”, expresó Wendy a los medios.

También, agregó su deseo de que alguien hubiese detenido el auto mientras éste transitaba la importante avenida de Iztapalapa, señalando su incredulidad ante el hecho de que no hubiesen autoridades de seguridad presentes.

“Yo hubiera querido que alguien detuviera el carro”, dijo, añadiendo que el módulo de seguridad cercano a la zona del incidente, estaba “totalmente apagado” cuando ella arribó al lugar y que la única ayuda que recibió fue un policía que caminaba en las cercanías.

¿Cuál es el avance en la investigación del asesinato de Roberto Hernández?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Gabriela ‘N’ presenta una orden de aprehensión debido a que el caso ha sido clasificado como homicidio culposo por tránsito de vehículo.

La presunta culpable no se encuentra en su casa, debido a que huyó de su residencia en el Estado de México tras el acontecimiento; elementos de la SSC y la Fiscalía de la CDMX solicitan que se reporte a la fugitiva en caso de ser ubicada.

Wendy Leyva, pareja de la víctima, informó que aún no hay actualizaciones del caso y que, en su constante comunicación con las autoridades, éstas les han informado que “siguen las líneas de investigación”.