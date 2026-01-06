Cronología completa del motociclista atropellado en Iztapalapa: así ocurrieron los hechos en la muerte de Roberto

Motociclista pierde la vida tras ser atropellado y arrastrado en Iztapalapa Roberto Hernández, de 52 años, perdió la vida tras ser arrollado y arrastrado por un automóvil particular en la alcaldía Iztapalapa; hasta el momento, la presunta culpable está prófuga.

El comienzo del año 2026 tuvo un debut trágico en la alcaldía Iztapalapa durante los primeros días de enero, ya que un atropello y posterior arrastre a motociclista fue captado en video; testigos afirmaron —y posteriormente se confirmó por la grabación difundida en redes sociales— que el conductor de moto fue arrollado por detrás mientras esperaba en un semáforo.

La víctima fue identificada por sus familiares como Roberto Hernández, un hombre de 52 años de edad y que laboraba como repartidor de la empresa Lala.

Tras ser atropellado, el cuerpo de Roberto quedó atorado bajo el vehículo y, pese a que otros conductores y transeúntes advirtieron de la situación a la mujer que manejaba el Honda City de color azul, la conductora no se detuvo para auxiliar a la víctima, sino que lo arrastró por casi más de un kilómetro.

Este trágico suceso arrebató la vida de Roberto, quien no presentó signos vitales cuando su cuerpo fue recuperado, mientras que la presunta culpable —identificada como Gabriela Gómez Córdoba de aparentemente 43 años de edad— huyó de su residencia y actualmente se encuentra prófuga.

Momento exacto en el que un auntomóvil atropella y arrastra a motociclista en Iztapalapa

El hecho ocurrió el 3 de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, sobre el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 alrededor de las 22:00 horas de la noche, cuando el motociclista Roberto Hernández esperaba el cambio de luz en el semáforo para poder avanzar.

A pesar de que, al momento que se dio a conocer el incidente, internautas especularon la posibilidad de que el motociclista pudiera tratarse de un criminal que intentó asaltar el automóvil o que iniciara un altercado con la conductora, la realidad capturada en video demostró que Roberto no hizo nada que provocara la reacción violenta de la que fue víctima.

Contrario a los primeros rumores difundidos, las imágenes de la cámara de seguridad mostraron que el motocilcista esperaba tranquilamente el cambio de semáforo cuando fue abruptamente arrollado por un vehículo Honda City de color azul, con placas E85-BPC, el cual no se detuvo ni disminuyó la velocidad.

Ruta del automóvil que arrastró a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, las personas que realizaron el registro del incidente intentaron comunicarse con los servicios de emergencia, sin embargo, la conductora aparentemente intentó escapar por primera vez al cambiar la dirección y abandonar la avenida.

Uno de los presuntos testigos, Ángel García Guzmán, narró que Roberto esperaba el cambio a verde del semáforo cuando el vehículo lo embistió; la motocicleta cayó de lado, mientras que el cuerpo de la víctima quedó atrapado bajo el automóvil.

En su declaración, el testigo añade que el vehículo se detuvo muy brevemente antes de continuar su ruta hacia Constitución y arrastrar el cuerpo de Roberto por toda la avenida, haciendo caso omiso tanto de las bocinas que intentaron alertar la situación como los gritos de auxilio de la víctima.

La presunta culpable, Gabriela Gómez, continuó su trayecto sin detenerse, arrastrando el cuerpo del motociclista hasta la colonia Constitución de 1917, sitio en el que pasó por un tope y esto permitió que el cuerpo de Roberto fuera liberado.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades de emergencia, no obstante, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al hallazgo del cuerpo, identificaron que Roberto Hernández ya no presentaba signos vitales.

¿Quién era Roberto Hernández, víctima de atropello y arrastre el 3 de enero?

Familiares identificaron el cuerpo de Roberto Hernández, quien trabajaba como repartidor de la empresa Lala y tenía 52 años de edad.

De acuerdo con el testimonio presentado, Roberto salió de su casa la noche del 3 de enero para recoger a su pareja del trabajo. Sin embargo, el encuentro nunca se dio, ya que fue arrollado y arrastrado por un automóvil particular, crimen que le arrebató la vida.

Su pareja, quien esperaba la llegada de Roberto, se enteró del suceso a través de las redes sociales, pues distintos videos fueron difundidos para reportar el vehículo que arrastraba al motociclista.

Hallazgo del automóvil e identidad de la culpable que atropelló a motociclista, el cual perdió la vida

La mañana del lunes 5 de enero, policías del municipio Nezahualcóyotl identificaron el automóvil involucrado en el delito al recibir un llamado de vecinos en la calle Lago Zaima, quienes notaron que el auto abandonado calzaba con las características de los videos difundidos; no obstante, el vehículo ya no contaba con placas.

A pesar de esto, la investigación logró obtener información de la dueña del vehículo y presunta culpable del asesinato de Roberto Hernández, la cual fue identificada como Gabriela Gómez de 43 años de edad.

Según con la información obtenida por C4 Jiménez, familiares de Gabriela notificaron que la mujer llegó alterada a su residencia, no presentó señales de haber consumido alcohol o drogas, pero aún reunió sus pertenencias y salió de su casa ubicada en la colonia Ciudad Lago, Estado de México.

Hasta el momento, la posible culpable de este suceso permanece prófuga y no se ha reportado información respecto a su paradero.