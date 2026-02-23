Huelga en el Monte de Piedad: mandan mensaje de actualización a clientes tras casi cinco meses en paro

Comunicado Monte de Piedad La huelga cumplirá cinco meses en marzo.

Recientemente, la institución de asistencia privada mexicana Nacional Monte de Piedad se comunicó a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, para tranquilizar a los y las clientes respecto al estado de los artículos que todavía resguardan.

A casi cinco meses desde el estallido de la huelga el 1º de octubre de 2025, el Monte de Piedad mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, lo que ha ocasionado la constante incertidumbre entre las personas que albergan artículos de valor con la institución.

¿Cuál es el avance de la Huelga del Monte de Piedad?

Después de la última mesa de diálogo entre la institución y el sindicato de trabajadores del Monte de Piedad que tuvo lugar el 28 de enero, no se ha presentado información certera respecto a una nueva reunión entre las dos partes ni tampoco han actualizado el avance de sus negociaciones.

Tanto el último intento de negociación como anteriores reuniones ante instancias de conciliación, el sindicato no ha obtenido las soluciones esperadas, por lo que la huelga se mantiene hasta este lunes 23 de febrero, próxima a cumplir cinco meses de duración a inicios del mes de marzo.

Nacional Monte de Piedad lanza comunicado: "Agradecemos su confianza y paciencia"

Mientras la huelga de trabajadores continúa, la institución se ha comunicado a través de redes sociales para tranquilizar a la población que posee artículos resguardados en el Monte de Piedad y ofrecer canales de comunicación para otorgar a sus clientes información clara y precisa respecto a sus pertenencias.

Gracias por su confianza y comprensión durante este periodo.

Seguimos escuchándolos y atendiendo todas sus dudas en:



📞 55 2629 2790 / 55 8890 9717

✉️ servicioaclientes@montepiedad.com.mx

— NMontePiedad (@NMontePiedad) February 11, 2026

Ante la inquietud nacional sobre la seguridad de los artículos, el Monte de Piedad hizo saber al público que estos "se mantienen bajo control, debidamente inventariados y protegidos, conforme a los protocolos establecidos de resguardo".

También, añadieron el recordatorio de que toda la información real y actualizada sobre la situación del Nacional Monte de Piedad se compartirá únicamente a través de los canales oficiales de la institución.

Agradeciendo la comprensión y paciencia de sus clientes, el Monte de Piedad otorgó canales oficiales para compartir la información correspondiente de los casos y protocolos; en caso de tener dudas, dichos canales son:

Números: 55 2629 2790 / 55 8890 9717.

55 2629 2790 / 55 8890 9717. Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Sitio oficial Monte de Piedad.

¿Cuánto más durará la Huelga en el Monte de Piedad?

Hasta el momento, ni la institución ni el sindicato de trabajadores han dado anuncio alguno respecto a la conclusión de la huelga, así como tampoco han organizado nuevas mesas de diálogo para negociar los términos de ambas partes involucradas.

El sindicato de trabajadores del Monte de Piedad, por lo tanto, mantienen que la huelga será levantada hasta que sus demandas sean debidamente respondidas; algunas de estas exigencias directas son:

Incrementos salariales.

Mejoras en condiciones de trabajo.

Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, se le exige una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como los salarios en estos puestos.