Así era por dentro la cabaña de lujo del “Mencho”: había altares, comida y un salmo escrito a mano

Tapalpa Country Club El último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue un exclusivo fraccionamiento campestre; en el interior, hallaron medicamento para la insuficiencia renal.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cateo de las autoridades ha revelado el interior del refugio en el que fue emboscado durante el operativo que se llevó a cabo en Jalisco el domingo 22 de febrero.

La cabaña se encuentra en un exclusivo fraccionamiento campestre llamado Tapalpa Country Club, sitio que Oseguera Cervantes solía utilizar para ocultarse de manera estratégica y descansar, sin embargo, la localidad fue descubierta por el Ejército Mexicano tras una rigurosa investigación realizada al seguir la pista de una “pareja sentimiental” con la que el criminal se reunió.

¿Dónde está la cabaña de lujo del “Mencho”?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, compartió en la conferencia matutina del lunes 23 de febrero que el líder criminal fue localizado gracias a un seguimiento de inteligencia militar que los guió hasta un “área de cabañas”.

La mencionada área campestre se trata del fraccionamiento exclusivo Tapalpa Country Club, un complejo turístico y residencial que se encuentra en medio de la naturaleza, entre montañas y una extensa área verde, el cual ofrece 43 cabañas de estilo rústico y lujoso, incluyendo suites individuales o familiares.

Este sitio está ubicado aproximadamente a 20 minutos del centro de Tapalpa, en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, y se conecta con distintos puntos turísticos de la zona, tales como la cascada “Salto del Nogal” o las formaciones rocosas popularmente llamadas “Las Piedrotas”.

La residencia en la que localizaron al “Mencho” fue la cabaña número 39, similar al resto de los complejos en el fraccionamiento: una cabaña de ladrillos, teja y madera, la cual fue cateada por las autoridades de defensa del país y revelaron que, en su interior, el capo contaba con una vasta despensa de comida, altares y oraciones, además de medicamento para su condición de salud.

¿Qué hallaron en la cabaña de lujo en la que “El Mencho” fue capturado?

El Gobierno Federal dio acceso a medios nacionales al interior de la cabaña en la que Nemesio Oseguera Cervantes fue emboscado por vía terrestre y aérea —según detallaron las autoridades militares respecto al operativo—, revelándose así al público el interior del que fuera el último refugio del capo mexicano.

Las fotos e información difundidas del completo en Tapalpa Country Club mostraron, a primer momento, la chapa forzada por los militares al entrar a la residencia durante el operativo del domingo 22 de febrero; mientras integrantes del CJNG atacaron a las autoridades, “El Mencho” huyó al exterior y fue abatido en una persecución entre los matorrales.

Este refugio exclusivo reveló un refrigerador completamente lleno, con múltiples jugos de fruta, además de verduras y alimentos cuya cantidad apuntaba a que la estancia del líder criminal en la cabaña tendría una duración de semanas.

El inmueble de dos pisos contaba con cuatro recámaras, todas ellas desordenadas —probablemente por el cateo reciente de las autoridades militares—, en las que se encontraban ropa, distintas marcas de perfume y artículos de higiene personal.

Dentro de la cabaña, también se halló un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel; en este mismo espacio, se encontró el salmo 91 escrito a mano en una hoja de papel que tiene por fecha el 25 de enero del 2026, sin remitente ni firma, mas el estilo femenino de letra da la apariencia de haber sido escrito por una mujer.

El salmo recita:

“Di al Señor: Eres mi amparo. Mi refugio. Mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él lo librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia”.

En este último refugio del líder criminal, también se encontró un módem/router Starlink, el cual proporciona internet satelital de alta velocidad, ya que la cabaña está ubicada en una zona que complica la conexión.

¿“El Mencho” estaba enfermo?

En la cabaña que Nemesio Oseguera Cervantes utilizó como refugio antes de su captura y posterior muerte, también se encontraron medicamentos resguardados en una hielera para su preservación, además de indicaciones escritas a mano sobre el proceso de administración en los próximos 15 días.

Tationil Plus es el nombre del medicamento hallado dentro del refugio, el cual funciona como agente terapéutico para la enfermedad que el capo mexicano padecía: insuficiencia renal, condición médica que se caracteriza por la pérdida de función de los riñones para filtrar desechos y exceso de líquidos en la sangre.

A pesar de que vecinos a la cabaña en el exclusivo fraccionamiento han reportado que la calma fue recuperada esta semana, el domingo fueron sorprendidos por el sonido repentino de balazos, enfrentamiento que duró —según el testimonio otorgado al medio El Universal— alrededor de 45 minutos, entre armas de distintos cálibres y un helicóptero.