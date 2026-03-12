Huelga en Monte de Piedad: este es el tribunal al que debes acudir para solicitar la devolución de tus prendas

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos Las oficinas en la Ciudad de México son una opción para solicitar la devolución de prendas mientras continúa la huelga.

El paro laboral en el Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir 6 meses desde su inicio. Ha sido casi medio año desde que miles de personas tienen en sus pertenencias “congeladas” en esta institución debido a los conflictos del sindicato que siguen vigentes. Sin embargo, existe una forma de solicitar la devolución de tus prendas a través del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

¿Qué es el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos?

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación especializado en la resolución de conflictos laborales de carácter colectivo.

Su función principal es impartir justicia en controversias que involucran a sindicatos, trabajadores y empleadores cuando se trata de derechos colectivos del trabajo, como disputas sobre contratos colectivos, huelgas o titularidad sindical. Este tipo de tribunales forma parte del nuevo sistema de justicia laboral establecido en México para sustituir gradualmente a las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje y garantizar que los conflictos laborales sean resueltos por jueces dentro del Poder Judicial.

Sus decisiones buscan garantizar el respeto a los derechos laborales colectivos y la correcta aplicación de la legislación laboral mexicana, particularmente la Ley Federal del Trabajo. Este modelo forma parte del sistema de justicia laboral que busca fortalecer la imparcialidad y la certeza jurídica en los conflictos entre trabajadores, sindicatos y empleadores.

¿Dónde está el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos?

Las oficinas en la Ciudad de México se ubican en Carretera Picacho-Ajusco 200, Jardines de la Montaña, Alcaldía Tlalpan.

Ahí, puedes asistir con una solicitud escrita para pedir la devolución de las pertenencias a través del expediente 1001/2025. Los púnicos requisitos deberán ser presentar el contrato original del empeño así como el recibo que acredite que se realizó el pago del préstamo en su totalidad.

Debes considerar que este proceso es individual y voluntario. Las prendas permanecen seguras y bajo resguardo de acuerdo con lo informado por el Nacional Monte de Piedad. Además, la aprobación del retorno de las prendas queda dispuesta a aprobación del tribunal y de sus criterios, por lo que no es seguro que se efectue.

En caso de obtener una negativa, deberás esperar al final de la huelga (que se mantiene sin fecha definida)