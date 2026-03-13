Multas para los Uber y Didi en el AICM: estas son las acciones que tomará la Guardia Nacional contra taxistas de app

Guardia Nacional Elementos de la GN fortalecieron su presencia en el AICM para inhibir que operen las y los taxistas por aplicación.

Esta semana, el conflicto entre taxistas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) derivó en nuevas restricciones para quienes trabajan para Uber, Didi y cualquier plataforma de este tipo. Ahora, a partir de este viernes 13, derivado del operativo de la Guardia Nacional, las personas que trabajen para estas plataformas podrán recibir sanciones y multas en caso de querer recoger pasajeros en alguna de las terminales.

¿Por qué y no pueden operar los taxis de aplicación en el AICM?

Los taxis de aplicación dejaron de operar libremente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque las autoridades aeroportuarias reiteraron que estas plataformas no cuentan con autorización para prestar servicio dentro de la zona federal del aeropuerto, donde únicamente pueden trabajar los taxis y transportes que tienen concesión o permiso oficial.

De acuerdo con el administrador del aeropuerto, el Grupo Aeroportuario Marina, se implementaron operativos con apoyo de la Guardia Nacional para “inhibir la operación de servicios irregulares” y garantizar que el transporte terrestre funcione conforme a la normativa vigente, por lo que las plataformas digitales no pueden recoger pasajeros dentro de las terminales mientras no cuenten con autorización formal.

¿Cuáles son las multas y sanciones para choferes de Uber y Didi en el AICM?

Ahora, este viernes 13 de marzo, testimonios de personas trabajadoras de taxis por aplicación han señalado que el personal de la Guardia Nacional les ha advertido de nuevas sanciones y acciones en su contra en caso de querer trabajar en esta zona, clasificada como zona federa.

De acuerdo con, a quienes incumplan las disposiciones oficiales, se les aplicará la Sanción número 277 por concepto de “Prestar servicio de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, sin perrmiso de la secretaría por la cantidad de 500 Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente”.

Con el valor actual de la UMA en nuestro país, la multa equivale a los 58 mil 655 pesos.

En caso de resistirse, los elementos de la Guardia Nacional podrán proceder a la inmediata detención de las personas y serán presentadas ante el Ministerio Público por desobediencia y resistencia de particulares.