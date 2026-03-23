Registro de celulares 2026: Cómo consultar cuántas líneas telefónicas están a tu nombre con el CURP Conoce si hay líneas registradas con tu CURP y qué hacer si no las reconoces (Pexels)

Continúa el registro de celulares en México y aquí te decimos cómo podrás consultar si hay líneas registradas con tu CURP y qué hacer en caso de no identificarlas.

A partir del 9 de enero de este 2026 comenzó a ser obligatorio para todos los usuarios de líneas celulares vincular su número a su CURP. Si no lo has hecho, tendrás hasta el 30 de junio.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el objetivo de esta nueva medida es evitar fraudes y extorsiones telefónicas.

Sin embargo, si aún te genera desconfianza este nuevo trámite, la CRT ha habilitado una plataforma para que puedas consultar cuáles son las líneas que se han registrado a tu nombre.

Paso a paso: Cómo usar el portal del CRT para consultar tus líneas móviles

Según lo informado por la CRT, no es posible que una persona registre una línea telefónica a tu nombre debido a que para realizar este trámite se necesita lo que se llama “prueba de vida”, la cual consiste en usar la cámara de tu dispositivo para verificar tu identidad, además de la solicitud de tu identificación oficial.

No obstante, para tu mayor tranquilidad, la CRT creó una plataforma para que puedas consultar cuáles son las líneas que hay a tu nombre y aquí te decimos cómo usarla:

Ingresar a la página “Líneas celulares: registro, consulta y reporte” del Gobierno de México.

del Gobierno de México. Seleccionar la opción de “consulta” .

. En el buscador de la página, seleccionar tu compañía celular.

Una vez hecho lo anterior, la plataforma te redirigirá a la p ágina de tu compañía celular.

Ahí tendrás que seleccionar la opción “Consultar líneas vinculadas” e ingresar datos como tu CURP y realizar la prueba de validación de identidad.

Siguiendo esos pasos podrás conocer cuáles son las líneas que han sido registradas con tu CURP.

Encontré un número que no es mío: ¿Cómo darlo de baja inmediatamente?

En caso de que desconozcas la línea que se encuentra registrada a tu nombre, deberás reportarlo con tu compañía telefónica.

Según la compañía, el proceso podrá variar, aunque en todas se te solicitará una identificación oficial para iniciar con el proceso de desvinculación, el cual podrás hacer en línea o de manera presencial.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular con el CURP?

Si no registras tu línea celular con tu CURP antes del 30 de junio de este 2026, a partir del 1 de julio esa línea dejará de tener servicio, por lo que solo podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana.