Publicaciones incels, odio a las feministas y fan de Chalie Kirk: esto se sabe del alumno que disparó a dos maestras en Michoacán

Doble feminicidio en Michoacán Horas previas al tiroteo, el menor de edad había mostrado en redes sociales sus planes de llevar a cabo el ataque.

Este 24 de marzo, un menor de edad cometió un doble feminicidio de maestras en una preparatoria privada en Michoacán con armas de alto calibre. Horas antes de cometer el crimen, el alumno había utilizado sus redes sociales para compartir contendí “incel” y de repudio hacia mujeres feministas.

¿Qué se sabe del alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán?

De acuerdo con información oficial de las autoridades, los disparos ocurrieron al rededor de las 9:00 horas y se realizaron con un rifle de calibre 5.56 con los que el menor de edad le quitó la vida a ambas maestras. Más tarde, fue detenido por autoridades locales será presentado para determinar su situación legal.

Horas antes del crimen, el joven de 15 años se mostró en sus redes sociales con el arma con la que habría realizado el tiroteo frente a un espejo de su habitación. También, luciendo la misma playera de manga larga con la que fue arrestado el día de hoy.

Además, en las mismas historias de Instagram compartió un video de ideología incel que decía “porque he decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, con su creador. Por 7 años, la vida no me ha dado ninguna alegría. Odio a las feministas” acompañado de un montaje de un tiroteo en una escuela.

Esta misma ideología de “incel” es la isma que habría motivado a Lex Ashton a atacar y asesinar a un alumno del CCH Sur en septiembre del 2025. De la misma forma, se lucía con ropa negra en sus redes sociales, mostró las armas con las que atacó y hablaba del desprecio hacia las mujeres.

Seguidor de Charlie Kirk En sus redes sociales, el alumno también seguía a Charle Kirk. El perfil ya fue dado de baja de Instagram.

También, se destaca que en su misma cuenta de Instagram era seguidor de Charlie Kirk, el polémico comentarista político de Estados Unidos que fue asesinado en 2025 durante una presentación en una universidad. Kirk fue una figura controversial por sus opiniones respecto a la portación de armas así como sus comentarios en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otras aseveraciones polémicas.