Giro en huelga del Monte de Piedad: ofrecen solución a sindicato… y la ignoran; Patronato pide intervención del Gobierno

Huelga en Monte de Piedad El patronato informó este jueves 26 de febrero de una negativa por parte del sindicato de personas trabajadoras para concluir el conflicto.

El paro laboral en el Nacional Monte de Piedad está a punto de de cumplir medio año y la resolución parece no estar cerca. Este jueves 26 de marzo, el sindicato de personas trabajadoras de la institución acaba de informar que rechazó una propuesta de solución. Ahora, solicitan la intervención de las autoridades laborales, situación que ya ha sido propuesta en congresos locales como los de CDMX y Yucatán en las semanas resientes.

Huelga en Monte de Piedad: ¿Por qué el sindicato rechazó la propuesta de Resolución?

A través de un comunicado en sus redes sociales, las autoridades del Nacional Monte de Piedad informaron que el Sindicato de personas trabajadoras fue quien se negó a levantar el paro después de una nueva propuesta y rechazó las acusaciones en su contra, haciendo énfasis en que el sindicato no ha presentado ninguna propuesta para formal para la resolución del conflicto así como el rechazo a que hayan incumplido el acuerdo laboral colectivo.

“El punto central del conflicto está en la negativa de la cúpula sindical de aceptar el proceso directo, automatizado, transparente y equitativo de ocupación de plazas vacantes (“Bolsa Nacional”), método aprobado por la Ley Federal del Trabajo y el CCT. Fondo del tema es la insistencia de la cúpula sindical de mantener el control sobre la asignación de plazas y ascensos

El 20 de febrero de 2026, la autoridad judicial declaró inexistente la huelga al determinar que el Sindicato no cumplió con los supuestos requisitos estatutarios. Sin embargo, la representación sindical interpuso ante el Tribunal Colegiado un Recurso de Revisión, lo que permite prolongar la huelga varios meses. Si el Tribunal ratifica el fallo del Juez Federal, se regresaría a trabajar de manera inmediata. Si el fallo es revocado, la huelga continúa."

Monte de Piedad pide intervención de las autoridades para la resolución de la huelga nacional

Ante esta situación, que cumplirá medio año el próximo 1 de abril, las autoridades del Nacional Monte de Piedad informaron que enviaron una solicitud formar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que ejerzan como mediadores de este conflicto y se realice un dictamen imparcial que ambas partes deban cumplir obligatoriamente.

Desde el año pasado y en semanas recientes, congresos nacionales como el de la Ciudad de México y el de Yucatán han propuesto que autoridades federales intervengan en este conflicto para lograr un resolución pronta y efectiva, especialmente después de las afectaciones que esto ha causado en las personas trabajadoras así como en quienes tienen sus prendas empeñadas en las diferentes sucursales a nivel nacional.