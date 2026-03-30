Huelga Monte de Piedad: a seis meses del conflicto… ¿habrá pronta solución? Esto es lo último que se sabe

Nacional Monte de Piedad El líder del Sindicato dio su versión sobre las propuestas rechazadas a las autoridades patronales para solucionar el conflicto

Esta semana, la huelga en el Nacional Monte de Piedad cumplirá medio año de haber iniciado. El conflicto entre el sindicato y las autoridades de la institución continúa extendiéndose a pesar de las propuestas lanzadas por el Patronato hace algunos días. Ahora, el secretario general del gremio de personas trabajadoras, explicó las causas de las negativas y rechazó que existan intermediarios en el conflicto, como lo solicitó su contraparte la semana pasada.

¿Por qué el sindicato no acepta las propuestas del patronato en la Huelga del Monte de Piedad?

Recientemente, el líder sindical, Arturo Zayúb, fijó nuevamente su postura al rechazo de las soluciones planteadas previamente por las autoridades patronales del Nacional Monte de Piedad, asegurando que estas proponen una revisión de diversos puntos que no forman parte de sus inconformidades por las que comenzó la huelga, señalando que estas forman parte de una simulación.

Por otra parte, también señaló que no están de acuerdo en que autoridades federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social participen en la solución del conflicto.

“Nosotros estamos convencidos de que no podemos poner en manos de terceros el que la administración cumpla con el Contrato Colectivo de Trabajo. El arbitraje que ellos piden es un engaño porque quieren meter cláusulas que no son motivo del estallamiento de huelga. Lo que saquen de ahí sería ganancia para ellos sobre derechos ya adquiridos”.

Ante esta situación, estableció que lo ideal sería realizar una mesa de negociación pública en la que medios de información y la ciudadanía puedan observar el diálogo entre ambas partes y acusó que el patronato está sacando ventaja del desgaste que están sufriendo las personas trabajadoras en este momento.

¿Qué está pasando con la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

La situación del paro actual tiene además la situación de que en febrero de este año, la huelga fue declarada inexistente, lo que mantiene el caso en una situación de tribunales. A pesar de esta medidas, las sucursales permanecen cerradas en todo el país y trabando posibles avances para lograr una resolución de conflicto.

Todo dependerá de futuras resoluciones de los tribunales para determinar si el conflicto puede concluir próximamente o si podría extenderse al igual que en casos como Notimex o Mexicana de Aviación, que duraron años.