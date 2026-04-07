Gana dinero con INAPAM en 2026: requisitos y cómo entrar a Vinculación Productiva Con la Vinculación Productiva de INAPAM, los adultos mayores pueden recibir un ingreso extra este 2026 (Imagen hecha con IA)

Los adultos mayores pueden tener un ingreso extra con el INAPAM a través de su Vinculación Productiva; conoce cómo entrar a este programa y cuáles son los requisitos.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como objetivo promover políticas nacionales a favor de este segmento de la población.

Entre las diferentes acciones que realiza este instituto se encuentran la tarjeta INAPAM, con la cual puedes acceder a descuentos exclusivos, y la Vinculación Productiva, mediante la cual los adultos mayores pueden ganar dinero.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM 2026?

El programa de Vinculación Productiva 2026 del INAPAM tiene como objetivo promover empleos remunerados para los adultos mayores, además de actividades voluntarias que les generen un ingreso conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Como parte del programa de Vinculación Productiva, el INAPAM capacita a las empresas que emplean a adultos mayores para la inclusión de este segmento de la población.

¿Cuáles son los beneficios de la Vinculación Productiva del INAPAM?

Entre los beneficios que ofrece este programa de Vinculación Productiva del INAPAM para los adultos mayores se encuentran:

El recibimiento de un sueldo base

Prestaciones de ley

Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios

por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios En algunos casos, prestaciones superiores a las de la ley

Requisitos para formar parte del programa de Vinculación Productiva del INAPAM

Si estás interesado en incorporarte a la Vinculación Productiva del INAPAM, deberás contar con los siguientes requisitos y documentos:

Tener 60 años o más

Credencial INAPAM (original)

(original) Identificación oficial con fotografía en original (puede ser el INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud)

Además de lo anterior, la empresa con la que te vayas a vincular puede solicitar algunos requisitos adicionales relacionados con el puesto que vayas a ocupar.

¿Cómo registrarte en la Vinculación Productiva 2026 del INAPAM?

Para iniciar tu registro en la Vinculación Productiva 2026 del INAPAM, una vez que tengas a la mano los documentos antes mencionados, deberás acudir a algún módulo de vinculación productiva en un horario de 8:00 a 15:00.

En el módulo de vinculación productiva tendrás que:

Llenar una solicitud de inclusión social

Realizar una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva

Seleccionar una actividad productiva o voluntaria

Una vez realizado lo anterior, se gestionará una entrevista con las empresas disponibles.

Los módulos de vinculación productiva se encuentran en los módulos de atención del INAPAM, cuyas direcciones puedes consultar en su página web.