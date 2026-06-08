¿Mañana hay clases? Estos son los días de asueto en junio, según la SEP Conoce cuáles son los días en los que los menores del hogar no tendrán clases durante el mes de junio (Imagen hecha con IA)

Está próximo a finalizar el ciclo escolar 2025-2026 y, antes de que terminen las clases, conoce qué días son feriados en junio, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras que los menores del hogar comienzan a prepararse para concluir el actual ciclo escolar, aquí te compartimos cuáles son los días de descanso obligatorio según la SEP, antes del inicio de las vacaciones de verano.

¿Mañana hay clases en las escuelas de la SEP? Lo que dice el calendario oficial

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, mañana 9 de junio sí habrá clases en los diferentes estados de la República Mexicana, pues no es considerado como un día de asueto.

Sin embargo, en algunas zonas de Guerrero y Puebla han confirmado que no habrá clases debido a la tormenta tropical “Boris”. Según lo informado por la Secretaría de Educación de Guerrero, en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña del estado se suspenderán las clases este martes 9 de junio.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Puebla dio a conocer que en la Sierra Norte, Sierra Negra, Valle Serdán y Sierra Nororiental del estado tampoco habrá clases el 9 de junio.

¿El jueves 11 de junio habrá clases?

A su vez, con la inauguración del Mundial 2026 en México, algunas personas han comenzado a preguntarse si habrá clases el jueves 11 de junio debido a este evento. Sin embargo, la Ciudad de México ha sido la única entidad en confirmar que ese día no habrá clases para nivel básico.

¿Cuáles son los días de asueto oficiales de junio según la SEP?

Por otra parte, el calendario oficial de la SEP no contempla días feriados en junio, por lo que los niños tendrán que seguir acudiendo a la escuela de manera normal durante este mes.

No obstante, el viernes 26 de junio habrá junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que los menores no tendrán clases.

¿Cuándo termina oficialmente el ciclo escolar, según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 finalizará este próximo miércoles 15 de julio, aunque hay entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, Yucatán y Colima que adelantarán las vacaciones de verano.

¿Cuáles son las efemérides de junio?

Aunque durante junio no hay días feriados oficiales, aquí te compartimos algunas de las efemérides que se celebran este mes: