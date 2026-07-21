Marcha contra el examen en línea de la UNAM: convocan a manifestación tras supuestas “trampas” en el proceso

Manifestación contra Examen en línea de la UNAM Convocan a marcha para demandar las presuntas trampas en el Examen UNAM 2026 y exigir exámenes presenciales. (Cuartoscuro)

Mediante redes sociales se difundió una convocatoria dirigida a la comunidad estudiantil, padres y madres de familia, y aspirantes del Concurso de Selección para Licenciatura 2026, con el objetivo de exigir “transparencia, justicia y equidad” en los procesos de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La convocatoria a manifestarse contra la prueba en línea surge después de la publicación de los resultados del Examen UNAM 2026; a pesar de que el número de rechazados y rechazadas tiende a rebasar la cantidad de cien mil cada tanda, la edición de este año fue señalada de permitir presuntas trampas durante la realización del examen online tras detectar irregularidades en el número de aciertos.

Marcha contra el examen en línea de la UNAM: Aspirantes exigen transparencia y pruebas presenciales

Por primera vez, la máxima casa de estudios en el país utilizó un método innovador para su Examen 2026, llevando la crucial prueba del formato físico al proceso en línea, reuniendo la cifra de 158 mil 712 estudiantes

A pesar de que el motivo de este cambio tenía por propósito crear un entorno más “inclusivo” al permitir que mayor número de personas en México pudieran concursar por un lugar en las licenciaturas de la UNAM, los y las aspirantes señalaron presuntas trampas en el examen, señalando a la institución por no contar con herramientas efectivas que detectaran el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Debido a ello, aspirantes, madres y padres de familia, y comunidad estudiantil de México, buscan movilizarse contra el examen en línea para visualizar sus exigencias; entre ellas, destacan:

Regreso definitivo a los exámenes 100% presenciales ( exigencia principal ).

). En caso de que los exámenes en línea persistan, la convocatoria demanda el aumento de 20 aciertos por carrera.

Transparencia a las irregularidades que indican trampa en el examen.

“Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”.

La convocatoria resalta que se tratará de una manifestación pacífica, detallando que el contingente no responderá a provocaciones ni recurrirán a la violencia o actos de vandalismo. “Nuestro mejor argumento es nuestra voz y nuestra razón”, declaran.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será la manifestación contra el examen en línea de la UNAM?

Después de que los resultados del Examen UNAM 2026 publicados el viernes pasado registraran puntajes muy por encima del promedio generado en ediciones anteriores de la prueba, especialmente en licenciaturas de alta demanda, la desconfianza al examen en línea que emprendió la institución este año abrió el debate sobre el posible uso de Inteligencia Artificial durante el concurso académico.

En respuesta, la comunidad estudiantil convocó a una manifestación pacífica con la exigencia principal de regresar a las pruebas presenciales del Concurso de Selección para licenciaturas y nivel medio superior de la UNAM.

📢‼️A toda la comunidad estudiantil, aspirantes, civiles y padres de familia.‼️📢



Nos unimos en una sola voz para exigir transparencia, justicia y equidad en los procesos de admisión.



**NUESTRA EXIGENCIA PRINCIPAL:**



💥¡QUE REGRESE EL EXAMEN PRESENCIAL!💥



Exigimos… pic.twitter.com/aJ7ONyx03L — 𝓖𝓪𝓫𝓼 (@LaChoniitta) July 19, 2026

Según el llamado que ha circulado por redes sociales, la concentración se llevará a cabo el lunes 27 de julio a las 11:00 horas, con los siguientes puntos de reunión:

Metro Universidad (afuera de la estación).

(afuera de la estación). Av. Insurgentes Sur (a la altura de Metrobus CU).

La ruta pretende que ambos contingentes avancen de forma simultánea para unirse en el cruce de avenida Universidad y avenida Copilco, ingresando a Ciudad Universitaria para realizar una caminata pacífica hasta la Biblioteca Central de la UNAM, donde se instalará el mitín manifestante.

El llamado también especifica un código de vestimenta para reconocerse entre comunidad, el cual consistirá en portar una prenda color azul marino o blanco. A su vez, recomiendan llevar los documentos necesarios para alguna revisión en oficinas de la UNAM relacionadas al examen.