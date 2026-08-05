Gabinete de Seguridad tomará el caso del asesinato de César Gastélum: ¿Cuál es la principal línea de investigación?

César Gastélum Creador de contenido asesinado en SInaloa. (cuartoscuro)

Tras el asesinato de César Gastélum, el Gabinete de Seguridad ha informado a través de su redes oficiales que se encuentran colaborando en capturar a los culpables y descubrir los motivos del homicidio. Afirman ya tener líneas de investigación.

¿Qué informa el Gabinete de Seguridad sobre asesinato de César Gastélum?

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía un video para redes sociales. Los asaltantes llegaron en una motocicleta y dispararon al YouTuber en la cabeza, matándolo al instante.

El Gabinete de Seguridad informó que “colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.” Realizan la investigación junto con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Sobre los presuntos vínculos con un grupo delictivo, han señalado posibles conexiones de Gastélum con “La Mayiza”, organización que se encuentra en conflicto con “Los Chapitos”. Se especula que el ataque pudo haber sido el resultado de una provocación por parte del influencer hacia la facción criminal contraria.