Alejandro Fierro responde a las acusaciones en redes que lo vinculan a la muerte de César Gastélum

Alejandro Fierro Amigo de César Gastélum que se encontraba a su lado cuando fue asesinado. (Redes sociales)

Alejandro Fierro, influencer y cantante, rechazó teorías que lo señalan como uno de los autores en el asesinato de su colaborador y amigo César Gastélum en Sinaloa.

Asesinato de César Gastélum: ¿Quién es Alejandro Fierro y cuál es su relación con el fallecido?

César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, mientras trabajaba en un proyecto para sus redes que transmitía en vivo. Los responsables llegaron en una motocicleta y dispararon al YouTuber, quien falleció al instante en la escena del crimen. El Gabinete de Seguridad y otras autoridades continúan investigando el caso.

Alejandro Fierro, conocido en redes como Alejandro Frr, se encontraba con Gastélum en el momento del asesinato, ya que trabajaban juntos en el nuevo proyecto. Ambos tenían tiempo de conocerse y cuentan con varias fotos juntos. El cantante expresó el duelo que vivía por su compañero en redes, escribiendo que se encontraba “destrozado” y manifestando su deseo por que se haga justicia para su amigo.

Sin embargo, usuarios de redes comenzaron a especular que Fierro había estado involucrado en la planeación del asesinato, y dicha versión se difundió rápidamente a los medios.

Esto provocó que el influencer y amigo de Gastélum desmintiera la teoría en publicaciones donde expresa enojo hacia los “detectives” que la promueven. “No sé quiénes son más pendejos, si los que se creen detectives junto con los medios o los que le creen a toda esa gente”, expresó Fierro.

También indica ya haber hecho las aclaraciones necesarias para esclarecer el caso. “Las explicaciones ya las di donde las tenía que dar. Bendiciones a todos, no me agüito, es imposible hacer entender a gente estúpida”.