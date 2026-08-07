Examen de Control UNAM 2026: ¿Cómo y dónde revisar mi sede y horario este viernes 7 de agosto?

Examen de control UNAM Diversas convocatorias por parte de aspirantes para manifestarse en contra del examen de control de la UNAM, han resultado en fracaso sin presencia de protestas en la Rectoría, Biblioteca Central o zonas de la Universidad Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Foto:Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

Después de algunas semanas de polémicas y de incertidumbre, la Universidad Nacional Autónoma de México optó por aplicar un Examen de Control para aspirantes tras la detección de irregularidades. Ahora, a partir de este viernes 7 de agosto, podrás conocer la fecha y horario en la que tendrás que presentarte a realizar una segunda prueba para el nuevo ingreso a la carrera. Esto es lo que tienes que saber.

Paso a paso: ¿Cómo saber mi sede y horario de examen de control UNAM?

Las y los aspirantes convocados a presentar el examen de control de la UNAM ya pueden consultar la fecha, el horario y la sede en la que deberán acudir para realizar la evaluación presencial. La información se encuentra disponible únicamente a través de los canales oficiales de la Universidad. A continuación te explicamos, paso a paso, cómo revisar tu cita.

Mensaje de aviso para citas del Examen de Control Presencial 👇. pic.twitter.com/Go2aImZZQ9 — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

Ingresa al portal oficial “Tu Sitio

La UNAM informó que las y los aspirantes deberán ingresar al portal “Tu sitio”, utilizando el mismo correo electrónico y la contraseña con los que realizaron su registro al proceso de admisión 2026. Este es el único medio oficial mediante el cual la Universidad publica la información personalizada del examen de control.

Consulta tu cita a partir del 7 de agosto

De acuerdo con el comunicado oficial de la UNAM, a partir del viernes 7 de agosto cada aspirante podrá revisar dentro de “Tu sitio” los datos correspondientes a su nueva evaluación. Ahí aparecerá la información asignada de manera individual.

Verifica la fecha, el horario y la sede

Una vez dentro del sistema, la UNAM mostrará la fecha, el horario y la sede donde deberá presentarse cada aspirante para realizar el examen de control. La Universidad señaló que la aplicación de esta evaluación se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto de 2026, por lo que es importante revisar cuidadosamente la cita asignada y planificar el traslado con anticipación.

Descarga o imprime tu comprobante

Aunque la UNAM no ha indicado que sea obligatorio imprimir la cita, recomienda conservar el comprobante con los datos del examen para facilitar el acceso a la sede correspondiente y verificar cualquier información relacionada con la aplicación de la prueba.

Sigue únicamente las indicaciones oficiales

La Universidad pidió a las y los aspirantes mantenerse atentos exclusivamente a la información publicada en sus plataformas oficiales y en “Tu sitio”, ya que cualquier actualización sobre el examen de control, los requisitos para presentarlo o el proceso posterior será comunicada por esos medios.

¿Quiénes deben presentar el examen de control UNAM?

La UNAM determinó la aplicación de un examen de control presencial para un grupo de aspirantes cuyos resultados del examen de ingreso en línea fueron considerados dentro del universo sujeto a verificación, como parte de las medidas adoptadas por la institución para garantizar la certeza y la equidad del proceso de admisión 2026. Únicamente las personas notificadas mediante “TU SITIO” deberán acudir a esta nueva evaluación.