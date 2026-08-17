Huelga en Monte de Piedad: ¿Cómo va la situación y qué dijo Sheinbaum sobre el conflicto?

Avances de la Huelga en Monte de Piedad El conflicto ha mantenido a miles de personas trabajadoras sin empleo durante casi un año.

La huelga en el Nacional Monte de Piedad se mantiene sin una solución definitiva, no obstante, el conflicto laboral ha ingresado a una nueva etapa tanto en las mesas de negociación como en la vía judicial, según ha sido reportado por las autoridades del Gobierno federal, además de que el caso ha arribado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El paro, que comenzó el 1º de octubre de 2025, mantiene cerradas más de 300 sucursales de la institución, prolongando la incertidumbre para clientes y personas trabajadoras por casi un año desde su estallido.

Sheinbaum habló sobre la huelga en Monte de Piedad: ¿qué fue lo que dijo durante La Mañanera?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su conferencia matutina del 14 de agosto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene atención sobre la huelga del Nacional Monte de Piedad, señalando directamente al titula de la dependencia, Marath Bolaños, como el funcionario encargado de dar seguimiento al conflicto laboral.

“Marath ha estado muy cerca del tema. Ha hablado varias veces con la empresa, con los líderes sindicales, con los trabajadores. Se ha atendido por parte de Secretaría del Trabajo y a ver si se puede dar una nota sobre este tema”, compartió la mandataria del país.

Durante la conferencia, Sheinbaum reconoció que el paro lleva ya varios meses y adelantó que pediría a Bolaños proporcionar mayor información sobre las negociaciones, sosteniendo que el gobierno federal ha dado seguimiento al caso a través de la STPS, con el propósito de encontrar una salida que permita resolver la disputa laboral.

La postura de la presidenta se dio luego de que trabajadores solicitaran un encuentro directo con ella. Sin embargo, Sheinbaum no confirmó una reunión con los empleados y reiteró que la atención del conflicto corresponde, en primera instancia, a la Secretaría del Trabajo y a Marath Bolaños.

Huelga en Monte de Piedad: ¿cuáles son los últimos avances?

Mientras el gobierno federal mantiene el seguimiento al caso, las negociaciones entre el sindicato y el Nacional Monte de Piedad han registrado avances en algunos puntos, aunque todacía no existe un acuerdo definitivo ni una fecha confirmada para levantar la huelga que pronto alcanzará los 11 meses de duración.

Las reuniones se han desarrollado ante la STPS y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, teniendo como uno de los progresos del caso el avance relacionado a la unificación de plazas, tema que había formado parte de las diferencias entre las partes. No obstante, permanecen pendientes asuntos como las llamadas boletinaciones, el pago de salarios caídos y otros aspectos vinculados al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

A la par de las negociaciones, el conflicto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo admitido por el máximo tribunal el amparo en revisión 33/2026, relacionado con la declaratoria de “inexistencia” de la huelga. El pleno deberá decidir si atrae el expediente para analizar la validez jurídica de esa resolución.

La eventual intervención de la Corte no significaría, por sí misma, el fin inmediato de la huelga ni el regreso automático de las personas trabajadoras de la institución a sus puestos. En caso de que la SCJN decida revisar el conflicto, su análisis se concentraría en determinar si la declaratoria que invalidó el movimiento laboral se ajusta a los supuestos establecidos en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.

¿En qué va la Huelga del Monte de Piedad este agosto de 2026?

Por ahora, la huelga continúa y las sucursales permanecen cerradas, mientras el conflicto avanza por dos vías paralelas: las negociaciones entre trabajadores y patronato, con la mediación de las autoridades laborales, y el proceso judicial que podría definir la situación jurídica del paro.

La expectativa está puesta en que ambas rutas permitan un progreso absoluto y den fin a una disputa laboral que ya supera los 10 meses.