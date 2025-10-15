¿Quién es Rafael Guerra? Abogado David Cohen lo visitó antes de ser asesinado

Especial

De acuerdo con información que circuló al rededor del asesinato del abogado David Cohen, quien fue atacado a las afueras del Tribunal de Justicia de la CDMX en la sede del Poder Judicial, la víctima había acudido al recinto a una reunión.

Está reunión, se informa, se realizó con el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB.

¿Cuál era la relación entre David Cohen y Rafael Guerra?

Según informantes internos del Tribunal, Cohen acudía constantemente a visitar al magistrado pues mantenían una estrecha relación debida a que le facilitaba el trámite de asuntos difíciles en el tribunal.

¿Quién es Rafael Guerra?

Es licenciado en Derecho por la UNAM, institución que además le otorgó el grado de maestro en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores; además tiene un máster internacional en Ciencias Penales Comparadas y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona.

La Universidad de España y México le otorgó el grado de doctor honoris causa por su trabajo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Actualmente está en proceso de obtener su doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Ejerció los cargos de secretario de Acuerdos, Juez por Ministerio de Ley, Juez, Magistrado por Ministerio de Ley, Magistrado de la Séptima Sala Penal, actualmente es Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, asimismo es Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

Su experiencia profesional jurisdiccional incluye cargos en el Poder Judicial de la Federación, en el que ocupó los puestos de secretario de juzgado interino y secretario de juzgado base.