James Cameron ya tiene un plan por si Avatar 3 fracasa en taquilla, contará el final de la saga en conferencia de prensa

Si Avatar 3 fracasa, Cameron tiene un plan de respaldo La franquicia Avatar podría estar pendiendo de un hilo en caso de que la reciente entrega no alcance las ganancias esperadas.

La saga Avatar, franquicia cinematográfica de ciencia ficción épica creada y dirigida porJames Cameron, director deEl Titanic, continúa siendo un fenómeno a casi dos décadas del estreno de la primera entrega.

Esta saga se ha caracterizado desde su inicio, en el años 2009, por su innovadora tecnología visual y una narrativa expansiva centrada en el planeta alienígena Pandora y la tribu que allí habita, los seres vivos azulados de la raza Na’vi.

Este año, la franquicia lanzó la tercera entrega de la historia de ciencia ficción, que lleva por nombre Avatar: Fire and Ash, y ha recaudado —hasta el momento, tras una semana proyectada en la pantalla grande— 483,3 millones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, de acuerdo con Cameron, el equipo está a la expectativa de que esta tercera parte recaude las ganancias esperadas para continuar con la saga ya que, si el caso es el contrario y la recaudación no cumple la cifra estimada, el director detendrá la historia de Avatar.

El futuro de la franquicia depende del éxito en taquilla mundial de Avatar: Fire and Ash

Desde su estreno, Avatar 3 ha estado en el radar central de la industria cinematográfica debido al peso que debe sostener respecto al futuro de la saga, siendo señalada por un puntaje menor a sus predecesoras en Rotten Tomatoes al debutar en salas de cine, mientras que la recaudación mundial de su primer fin de semana también fue más bajo que las primeras dos entregas.

Tomando en consideración la cifra de presupuesto —que ronda los 300-400 millones de dólares, Avatar: Fire and Ash deberá recaudar al menos 1,000 millones de dólares a nivel global para considerarse rentable en términos cinematográficos, pero si el objetivo del equipo es repetir el éxito mundial de Avatar y Avatar: The Way of Water, la recaudación tendrá que alcanzar los 1,5 mil millones de dólares alrededor del mundo.

Hasta el momento, el futuro de la saga de ciencia ficción todavía es incierto, pues queda contemplar cómo avanzará la taquilla en las próximas semanas.

No obstante, en el escenario hipotético de que la saga sea cancelada por James Cameron, el director ha comunicado que cuenta con un plan de respaldo para dar a conocer los detalles que conformarían las películas futuras.

James Cameron anuncia que detallará el final de la saga Avatar en una conferencia de prensa

Las dos entregas que continuarían la saga estaban agendadas en el calendario de Disney, quienes marcaron fechas de estreno para los años 2029 (Avatar 4) y 2031 (Avatar 5); sin embargo, el director y guionista de la franquicia frenó las conversaciones de estas posibles secuelas.

“No sé si la saga va más allá de este punto”, declaró Cameron para Entertainment Weekly a inicios de diciembre, añadiendo que, al menos, él espera que la situación favorezca la continuación de la saga.

No obstante, presentó la posibilidad de que, si Avatar 4 y Avatar 5 no llegan a la pantalla grande como ha sido hasta ahora con las películas ya realizadas, él se encargará de presentar los detalles centrales de la historia públicamente.

“Daré una conferencia de prensa y les diré lo que íbamos a hacer. ¿Qué les parece?”, comentó, con el propósito de tener el registro canónico de lo que se suponía que sería toda la historia de Avatar.

En razón de esto, también habló sobre la posibilidad de llevar al planeta Pandora y los Na’vi al formato de novela literaria, señalando que su creación contiene una vasta cultura, historia de fondo y detalles laterales en los personajes que ha trabajado desde 2009.

Sin embargo, reconoció que este proyecto podría no ser posible debido a que “ya no existe un modelo de negocio para ello”, dijo, destacando que el placer por leer en las personas ha disminuido un 40%, de acuerdo a un estudio que leyó y fue realizado por la Universidad de Florida y el University College de Londres.