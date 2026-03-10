Preventa para Super Mario Galaxy: así puedes comprar entradas en Cinépolis y Cinemex para el estreno

Super Mario Galaxy Las principales cadenas de cine ya pusieron a la venta las entradas para la película que se estrenará el próximo 1 de abril a nivel mundial.

Una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos está de regreso en la pantalla grande con su primera secuela. Super Mario Galaxy se estrena este próximo 1 de abril en México y ya puedes comprar tus entradas para ser parte de esta nueva aventura, pues a partir de este 10 de marzo comenzó la venta anticipada de boletos para acudir a tu sala favorita de Cinépolis y Cinemex. Esto es lo que tienes que saber.

Cinépolis y Cinemex arrancan la preventa de boletos para Super Mario Galaxy

Uno de los estrenos más esperados de todo el año está muy cerca de llegar con Super Mario Galaxy. La cinta se convirtió en el éxito más grande de la historia de Ilumination Studios y una de las cintas animadas más taquilleras de todos los tiempos. Las aventuras de Mario y su hermano Luigi están de regreso con una nueva adaptación de los videojuegos, trayendo además consigo más personajes de la icónica saga de Nintendo.

La película estrenará en salas este próximo miércoles 1 de febrero, fecha en la que las y los más pequeños estarán de vacaciones en nuestro país por la Semana Santa 2026, lo que lo hace un plan perfecto para disfrutar en familia. A partir de ya, tu puedes adquirir tus entradas en Cinépolis y Cinemex.

¿Cómo comprar boletos para Super Mario Galaxy en Cinépolis?

Para poder disfrutar de esta película, deberás ingresar a la aplicación móvil de Cinépolis Go. Ahí, podrás elegir tu sucursal favorita para poder disfrutar de esta película.

Además, Cinépolis ya ha anunciado que tendrán a la venta palomeras, vasos y artículos promocionales exclusivos y con piezas limitadas. Además, también tendrán un menú temático de tres tiempos que incluye un vaso coleccionable, un llavero y una sorpresa “deliciosa” que también podrás adquirir desde la app.

¿Cómo comprar boletos para Super Mario Galaxy en Cinemex?

De igual forma, para comprar entradas a través de Cinemex, deberás hacerlo a través de la aplicación móvil, seleccionando tu sala y horario deseado.

⭐ ¡La aventura comienza!

La preventa de #SuperMarioGalaxyPelícula ya está disponible. Asegura tus boletos y prepárate para salvar la galaxia. Boletos en la app. pic.twitter.com/DDgjQjKGEz — Cinemex (@Cinemex) March 10, 2026

Además, habrá una promoción para quienes adquieran ya sus entradas, pues estarán recibiendo una postal especial coleccionable de la película. Esta promoción aplica de una imagen por cada boleto comprado, por lo que y quienes te acompañen tendrán este recuerdo de esta película.