Spider-Man: Brand New Day ¿Por qué los fans del personaje han llenado de críticas el perfil de Jon Watts?

Jon Watts Las películas de Watts en el MCU han recibido más críticas que halagos, y el estreno de Brand New Day potenció el descontento con las primeras entregas.

Las primeras críticas de Spider-Man: Brand New Day calificaron a la película como la mejor versión live-action del arácnido en la historia —con excepciones, quienes la rectificaron como el mejor filme de Spider-Man en el MCU al recordar la emblemática secuela de Sam Raimi en 2004—, lo que llevó a la nueva entrega de Marvel Studios a ser el tema tendencia del verano.

Este gran éxito, también reflejado en la taquilla mundial, despertó antiguos debates entre el público fanático respecto a Jon Watts, director de las primeras tres películas del Hombre Araña que llegó a la pantalla grande casi una década atrás.

Jon Watts, anterior director de Spider-Man en el MCU, recibe críticas tras el estreno de Brand New Day

El viaje de Tom Holland como el amigable vecino Hombre Araña del cine que dominaría el presente al ser incluido en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2016, durante Capitán América: Civil War, estuvo envuelto en la controversia y opinión dvividida del público fanático que aún no dejaba ir al arácnido anterior, Andrew Garfield, cuya trilogía nunca se completó.

Sin embargo, el éxito de Civil War elevó las expectativas para el nuevo joven que portaría el manto, mas tales aspiraciones hallaron pronto su primera traba: Jon Watts, director de Homecoming, Far From Home y No Way Home, la trilogía que definió la primera etapa de crecimiento del Spider-Man de Holland.

“Eres un buen director, Watts, pero tu visión de Spider-Man no nos satisfizo en absoluto”, escribió un fanático del súperheroe en la cuenta de Instagram de Watts, donde más personas comenzaron a reunirse para expresar sus opiniones contra la dirección que el cineasta capturó en las primeras tres entregas del arácnido del MCU.

A pesar de que Jon Watts destacó en la historia de Spider-Man en el cine al brindar un Peter Parker adolescente, quien atraviesa todas las dudas, sensaciones y descubrimientos propios de la adolescencia mientras intenta equilibrarlo con su vida como vigilante, también ha sido duramente criticado desde el inicio al eliminar los famosos “balanceos” del trepamuros, un elemento que incluso ofreció como consejo a Destin Daniel Cretton —director de Brand New Day—, afirmando que incluirlos sería “aburrido y se veía tonto”; afortunadamente, señalan fans, Cretton hizo caso omiso a la sugerencia.

No obstante, ésa no fue la única crítica que han recibido las películas de Spider-Man de Watts, ya que fanáticos y fanáticas también señalaron la ausencia de villanos directamente relacionados con Peter Parker, teniendo que depender de las narrativas de Tony Stark para su crecimiento. Y, si bien la figura de Stark sirvió como un mentor para el Peter de Holland, la falta de una narrativa completamente propia saltó a la vista de la audiencia durante años, incluyendo la popular No Way Home, que cumplió los sueños de millones de fans.

No Way Home, estrenada en 2021, reunió a Tom Holland con los Spider-Man de Toby Maguire —pionero del género de cómics en acción real— y Andrew Garfield, marcando el inicio de la crisis multiversal que afectaría el universo entero... pero, pese a su enorme éxito en taquilla y habiendo cumplido el sueño de millones, No Way Home tampoco se libró de las críticas, ya que señalaron a Watts por dar una interacción insatisfactoria entre los tres Spider-Man, quienes discuten en plena batalla y parecen no poder trabajar en equipo.

En general, las películas de Watts en el MCU han recibido más críticas que halagos, y el estreno de Brand New Day potenció el descontento con las primeras entregas del Hombre Araña en el MCU, ya que el rápido abrazo que la cinta de Cretton ha recibido puso en evidencia que el Spider-Man de Tom Holland sólo necesitaba de un director que comprendiera al personaje, una mente que no temiera “tontos” balanceos ni frenara la oscuridad de su protagonista en la búsqueda de la luz que todo súperheroe debe enfrentar.

“Diste una trilogía muy floja, muy Disney”, comenta uno de los fanáticos en las redes sociales de Watts. “Pero gracias por dejar a Spider-Man en buenas manos”, escribe otra persona.

Destin Daniel Cretton es celebrado por los fans como el “futuro brillante” de Spider-Man en el MCU

El público destacó la energía de Cretton en esta nueva entrega al brindar la mejor secuencia de peleas del Spider-Man de Tom Holland, el tipo de acción que parece ser sacada de los más exitosos cómics del arácnido y que, sumada a una historia más introspectiva y madura, da el resultado que ha cautivado al mundo en menos de una semana desde su estreno.

Destin Daniel Cretton ya ha participado anteriormente en otros proyectos del MCU altamente alabados por el público, tales como Shang-Chi: La Leyenda de los Diez Anillos y Wonder Man, por lo que su absoluto dominio del trepamuros de Queens no es del todo una sorpresa, sin embargo, se ha vuelto una esperanza para el futuro de Spider-Man en el cine.

“Gracias por todo el cariño y el apoyo que le han brindado a esta película. Mientras la ven en cines de todo el mundo, en todos los idiomas y culturas, espero que nuestra historia les recuerde lo conectados que estamos todos”, escribió el director en redes sociales.