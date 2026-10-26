Balón de Oro 2026: ¿A que hora y dónde ver en vivo la gala a lo mejor del futbol este lunes 26 de octubre?

Balón de Oro 2026 Celebrando los 70 años del galardón, la premiación se llevará a cabo en Londres por primera ocasión. (Wikipedia Commons)

El Balón de Oro se entregará este lunes 26 de octubre en Londres. Descubre quiénes son los favoritos para ganar el prestigioso galardón del fútbol internacional y dónde ver la premiación.

Balón de Oro 2026: ¿Quiénes se posicionan para ganar el premio?

La entrega del Balón de Oro ha llegado. Será la primera ocasión que el premio no se entregue en el acostumbrado Théâtre du Châtelet de París. Esta edición se llevará a cabo en el London Palladium Theatre de Londres. El cambio responde a que se cumplen 70 años de la primera entrega, la cual la ganó el inglés Sir Stanley Matthews en 1956.

Entre la lista de nominados, destaca la presencia de dos mexicanos: Julian Quiñones y Scarlett Camberos. De igual manera, el Club América se encuentra entre los posibles ganadores del premio al mejor club femenil del año.

En cuanto a los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 en la categoría varonil, hay tres nombres que encabezan la lista: Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Mbappé lleva años entre los más sonados para ganar el premio, pero su sueño no ha logrado concretarse. “Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, afirmó el delantero francés, quien tiene confianza de que esta será la edición en que finalmente se lleve el galardón a casa. Esto es algo que analistas del deporte cuestionan, pues el Real Madrid tuvo una mala temporada y Francia terminó cuarto en el Mundial.

Yamal afirmó que, tras la victoria de España en la Copa del Mundo, él debería ganarlo. “Creo que este año me lo merezco por lo que he ganado”. El extremo español ha destacado a sus 19 años como un talento emergente. Lo que cuestionan analistas es su poco impacto en el Mundial, anotando un sólo gol en todo el campeonato. Y aunque su rol fue integral en la victoria del Barcelona en LaLiga, no logró impulsar a su equipo más allá de los cuartos de final en la Champions League.

Ha surgido la presencia de Kane como posible ganador y varios sitios lo posicionan como el favorito para ganar debido a su destacada actuación en el Mundial y segundo campeonato con el Bayern Munich. El inglés ha expresado que sería una grata sorpresa recibir el premio en casa. A pesar de su ser uno de los máximos anotadores en los últimos años, lo que se cuestiona del delantero es que su rendimiento se ha presentado en la Bundesliga, la cual es menos competitiva que la Premier League o LaLiga.

En el campo femenil, apuntan a que lo gane la española Alexia Putellas. También aparecen entre las predicciones la polaca Ewa Pajor y la española Patri Guijarro.

Los otros premios que se entregarán, tanto para la categoría varonil como femenil, son:

Trofeo Kopa : Mejor jugador sub-21.

: Mejor jugador sub-21. Trofeo Yashin : Mejor portero del año.

: Mejor portero del año. Trofeo Johan Cruyff : Mejor director técnico.

: Mejor director técnico. Club del Año: Distinción al mejor equipo de la temporada.

Los Trofeos Kopa y Yashin se entregan por apenas segundo año en la categoría femenil. Este año también habrá una nueva categoría premiada por los fanáticos: Balón de Oro de Todos los Tiempos, en el que la mejor temporada ganadora de un Balón de Oro, entre todas las que ha habido, será premiada. Entre los favoritos para ganar está Cristiano Ronaldo en 2008 y Lionel Messi en 2012.

¿Dónde ver entrega del Balón de Oro?

La gala que premia a lo mejor del futbol se puede sintonizar este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas del centro de México a través de DAZN.