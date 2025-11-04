Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sector agro local, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), en coordinación con el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), anunció la primera edición del Festival de las Flores “El Campo Florece”, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en Avenida Chapultepec, entre Vallarta y Justo Sierra, en el corazón de la ciudad.

Secretaría de Desarrollo Económico. Presenta SADER “El Campo Florece en Jalisco” (Cortesía)

El festival busca fomentar una cultura verde y sostenible mediante actividades que impulsen el consumo local, la educación ambiental y la convivencia familiar. La organización estima la asistencia de más de 15 mil personas durante los cuatro días del evento.

Brenda Hernández Ascencio, directora de Promoción Comercial de SADER Jalisco, explicó que este festival surge como un punto de encuentro entre el campo y la urbe, al promover espacios de comercialización y profesionalización para los productores locales. Destacó que participarán más de 100 productores ornamentales y agropecuarios provenientes de distintos municipios del estado, quienes ofrecerán plantas ornamentales, cactáceas, nochebuenas, macetas y sustratos, entre otros artículos.

El programa contempla adopción de plantas y árboles, charlas y talleres educativos, cine al aire libre, donación de libros y actividades de integración comunitaria. Todo estará enfocado en promover la cultura del cuidado ambiental y la riqueza productiva del estado.

Secretaría de Desarrollo Económico. Presenta SADER “El Campo Florece en Jalisco” (Cortesía)

Fernando Nava Aguilar, vicepresidente de Ornamentales del CDAAJ, informó que participarán productores de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Lagos de Moreno y Quitupán, quienes compartirán sus tradiciones, conocimientos y técnicas con las familias asistentes. Destacó que se trata de un evento gratuito, pensado para toda la población.

En el marco del festival, se contará con un espacio dedicado a “Sabores del Campo”, estrategia impulsada por SADER Jalisco, donde además de plantas se podrán adquirir carne, pollo y huevo de libre pastoreo, frutas de temporada, hortalizas, miel, chiles, conservas, mermeladas, cecina, tortillas, ponches y otros productos elaborados en el estado.

Luis Enrique Villaseñor, vicepresidente del CDAAJ, subrayó que esta iniciativa envía un mensaje claro sobre la identidad productiva de la región: “Jalisco no espera que el mundo cambie, Jalisco cambia el mundo desde su propio suelo”.

La inauguración oficial del Festival de las Flores está programada para el 13 de noviembre a las 10:00 horas, con acceso libre a todas las actividades propuestas.