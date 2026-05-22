Tequila refuerza su estrategia turística con nuevo Comité de Pueblo Mágico

El Gobierno de Jalisco, en coordinación con autoridades federales, municipales y representantes del sector turístico, instaló el Comité del Pueblo Mágico de Tequila, una estrategia que busca fortalecer la organización, la imagen urbana y la competitividad de uno de los destinos más emblemáticos del país: la tierra del tequila.

Instala Jalisco comité del Pueblo Mágico de Tequila y refuerza estrategia turística regional

La instalación del comité se realizó como parte de la gira de trabajo en Jalisco de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien recorrió distintos puntos del estado para reforzar proyectos turísticos regionales.

Durante el encuentro, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó que Tequila representa uno de los principales símbolos turísticos y culturales de México, por lo que llamó a proteger y fortalecer su crecimiento ordenado.

“Tequila tiene años siendo uno de los destinos más bonitos y representativos de México, y no podemos permitir que se nos vaya de las manos un pueblo tan importante para el turismo del país”, afirmó Fridman Hirsch.

La funcionaria subrayó además que la coordinación entre empresarios, sociedad y los tres niveles de gobierno será clave para mantener la calidad turística y la identidad del destino.

“Vamos a estar muy coordinados el empresariado, la sociedad y los tres órdenes de Gobierno. La secretaria Josefina Rodríguez ha sido una gran aliada nuestra y está muy pendiente de estar visitándonos lo más posible”, añadió.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora señaló que los comités de Pueblos Mágicos son fundamentales para garantizar el ordenamiento y la conservación de la imagen de los destinos turísticos con valor patrimonial y cultural.

Explicó que estos organismos permiten generar reglamentación, seguimiento y herramientas para fortalecer la identidad y competitividad de cada comunidad.

Instala Jalisco comité del Pueblo Mágico de Tequila y refuerza estrategia turística regional

“Los Pueblos Mágicos necesitan comités activos y comprometidos, porque ahí participan autoridades, prestadores de servicios y cámaras empresariales para dar seguimiento a la imagen urbana, el ordenamiento y la calidad turística”, expresó.

Durante la sesión también se resaltó la transformación de la antigua Ruta del Tequila hacia el modelo regional denominado Valle de Tequila, integrado por ocho municipios: Tequila, Teuchitlán, Ahualulco de Mercado, Amatitán, San Juanito de Escobedo, Magdalena, Etzatlán y Hostotipaquillo.

Todos ellos forman parte del entorno del Paisaje Agavero, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consolidando al tequila no solo como una bebida insignia de México, sino también como un motor económico, cultural y turístico para Jalisco.