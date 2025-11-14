Diputados declaran al parque Taretan en Atotonilco el Alto, como Área Natural Protegida

El parque Taretan es la primera Área Natural Protegida de la región de Los Altos. El lugar es refugio de aves endémicas migratorias, se han encontrado 115 especies de flora y 65 especies de fauna.

En forma unánime, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó el dictamen para declarar como Área Natural Protegida de interés municipal al Parque Ecológico Municipal Taretan, a petición del Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, a fin de garantizar su conservación y protección jurídica.

La respectiva declaratoria debe recibir aún el aval del pleno del Congreso.

El parque Taretán en Atotonilco el Alto, es un área natural protegida muy visitada por sus veneros de agua termal. Su historia se remonta al año 1430, cuando el monarca purépecha de esa época fundó Atotonilco, tras curar a su hija con las aguas de manantial del lugar.

Actualmente, es un sitio recreativo público que además es fundamental para el suministro de agua de la comunidad. El ayuntamiento ya hizo la declaratoria del parque como área natural a escala municipal en marzo de 2024, pero ahora busca el aval a escala estatal.

El parque tiene una superficie de 3 mil 265 hectáreas y se han localizado 115 especies de flora, 65 especies de fauna y brinda servicios ambientales a Atotonilco el Alto. Taretan es la primera área natural decretada en la región de Los Altos.

La Comisión aprobó también la reforma al artículo 116 de la Ley , mediante la cual la persona titular de la Procuraduría Ambiental (Proepa) deberá acreditar al menos cinco años de experiencia comprobable en materia ambiental. Esta reforma -de la autoría de la diputada del PVEM, Yussara Canales- se da en el contexto de la designación de Iker Frangie como titular de la Proepa, a quien se le cuestionó su inexperiencia para el cargo.

Los diputados aprobaron adicionar el artículo 21 Bis de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el que se establece que la autoridad deberá adoptar medidas preventivas inmediatas cuando existan indicios razonables de que una actividad industrial, productiva o extractiva pueda causar daños graves o irreversibles al ambiente, aun sin certeza científica total, según iniciativa del diputado del PVEM, José Guadalupe Buenrostro.