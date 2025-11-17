Celebran Jalisco y SEDENA el 110 aniversario de la Escuela Militar de Aviación con una carrera que reunió a más de 7 mil participantes

En el marco del 110 aniversario de la Escuela Militar de Aviación, el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaron una carrera atlética conmemorativa en las instalaciones de la Base Aérea Militar del Colegio del Aire, en Zapopan, donde más de 7 mil 600 participantes se reunieron en una celebración deportiva y comunitaria.

El evento fue organizado de manera conjunta entre el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) y SEDENA, con el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C.

Durante la ceremonia de apertura, el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Rodolfo Tinoco Frangie, Director de la Escuela Militar de Aviación, destacó el legado de esta institución centenaria y su compromiso en la formación de mujeres y hombres dedicados a la defensa de la soberanía nacional.

“Bienvenidos a la Escuela Militar de Aviación, donde celebramos más de un siglo de historia, de servicio y de compromiso con la Nación, en la cual se construyen las nuevas generaciones de defensores de la soberanía nacional”, expresó.

En la Línea de Honor también estuvieron presentes el General de Brigada de Estado Mayor Porfirio Fuentes Vélez, Comandante Interino de la V Región Militar, y Luis Fernando Ortega Ramos, Director General de CODE Jalisco.

La jornada inició a las 7:00 horas con las distancias de 5K y 10K, mientras que las pruebas infantiles arrancaron a las 8:30 horas. Las instalaciones de la Base Aérea se transformaron en un espacio de convivencia entre civiles y elementos del Ejército Mexicano, quienes compartieron el recorrido con sus familias.

Participantes de diferentes edades resaltaron el ambiente familiar, la organización y la oportunidad de recorrer instalaciones militares históricas.

“Fue una experiencia muy bonita… conocer parte de las instalaciones durante el recorrido fue algo muy especial”, comentó Ignacio Álvarado Méndez, de 66 años, proveniente de la Ciudad de México.

En los resultados de la prueba de 10K, María Cristina González se llevó el primer lugar en la rama femenil, seguida por Alejandra León y Martha Anguiano. En la rama varonil, Ciro Pérez Barragán obtuvo la primera posición, seguido por Javier Hernández e Ireneo Fermín Ramírez.

En los 5K, Michelle Rodríguez Rodríguez triunfó en la rama femenil, mientras que Cristina Guevara Estebán y Angy Rangel completaron el podio. En la rama varonil, el ganador fue Roberto Carlos Canetero, seguido por Esteban Flores y José Refugio Ramírez.

La participación juvenil también destacó por su entusiasmo. “Me gustó mucho que tuvieran este acercamiento con la sociedad, la ruta estuvo muy bonita y me motivó competir con personas de diferentes edades”, dijo Ariadna Elizabeth Enciso Castañeda, de 18 años.

Para muchos, el evento representó una oportunidad para convivir con la vida militar. “Estos eventos me encantan, y más que incluyan a las familias”, compartió Salvador Ortiz Lara, de 20 años.

Asimismo, Jacqueline Soto, participante de 30 años, destacó la emoción de correr junto a elementos militares y presenciar maniobras de aviación durante la jornada.

Todos los corredores que completaron el recorrido con su número oficial recibieron una medalla conmemorativa, y los tres primeros lugares de cada categoría fueron premiados por su desempeño.

Entre los asistentes también se contó con la presencia del General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor Humberto Ibarra, Director del Colegio del Aire; el General de Brigada de Estado Mayor Antonio Hernández Tejeda, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Jalisco; y el General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor Noé Cristobal Ramírez Rodríguez, Comandante de la Base Aérea Militar número 5.

La carrera reafirmó el compromiso de Jalisco con la promoción del deporte como herramienta de integración social, así como el reconocimiento a las instituciones que han contribuido al fortalecimiento del país durante más de cien años.