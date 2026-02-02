Pablo Lemus y Rigoberta Menchú acuerdan acciones para construir una nueva cultura de paz en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer la construcción de una nueva cultura de paz en Jalisco, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, y Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, firmaron un acuerdo de colaboración para establecer acciones focalizadas en sectores prioritarios de la entidad.

El convenio, suscrito entre el Gobierno de Jalisco y la Fundación Rigoberta Menchú Tum, contempla el desarrollo de una estrategia proactiva y propositiva que incluirá de manera prioritaria a los pueblos originarios —principalmente de la región Norte del estado—, así como a mujeres, niñas y niños.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expresó su reconocimiento a la trayectoria de Rigoberta Menchú y destacó la relevancia de iniciar un trabajo conjunto con su fundación. “Para mí es un honor recibirla en Jalisco, poder iniciar un trabajo conjunto con usted y con su fundación; es algo que me emociona y que habíamos soñado para nuestro estado”, afirmó.

Lemus Navarro subrayó que este acuerdo permitirá avanzar en la atención a los pueblos originarios y en la promoción de una cultura de paz con enfoque social e incluyente. “Vamos a empezar a trabajar juntos por los pueblos originarios, por las mujeres de nuestro estado y por una nueva cultura de paz, de la cual usted y su fundación son un referente a nivel mundial”, añadió.

Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, es reconocida internacionalmente por su labor en la defensa de los derechos humanos, la conciliación y el respeto intergeneracional. Durante su intervención, agradeció al pueblo mexicano y al Gobierno de Jalisco por mostrar voluntad política para impulsar la paz como vía de diálogo y de reivindicación de derechos, especialmente para las mujeres y los pueblos originarios.

“Creo en la paz como cultura, como educación y como diálogo. Creo en la paz como transmisión de experiencias y conocimientos a nuestra juventud, a nuestras poblaciones que deben convertirse en el relevo generacional de nuestra sociedad”, expresó.

Finalmente, Menchú Tum destacó que el valor del acuerdo radicará en la implementación de una agenda sencilla y productiva, con acciones claras y menos deliberativas, orientadas a generar resultados concretos en beneficio de la sociedad jalisciense.