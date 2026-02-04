Avanzan Gobierno de Jalisco y colectivos de búsqueda en atención integral a las desapariciones

Con el objetivo de fortalecer las acciones de atención integral a las desapariciones en el estado, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó una reunión de trabajo con colectivos de búsqueda y buscadores independientes en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

En la mesa participaron 18 colectivos y seis buscadores independientes del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado, así como representantes de la academia y autoridades estatales de dependencias adscritas a la Secretaría General de Gobierno, Jefatura de Gabinete, Seguridad, Desarrollo Social, y Crecimiento y Desarrollo Económico.

Durante el encuentro, el Gobernador reafirmó el compromiso de la actual administración para fortalecer la localización de personas desaparecidas, brindar atención integral a las familias y avanzar en la erradicación de este delito, con el objetivo de saldar una deuda histórica con la sociedad jalisciense.

“Tenemos un compromiso moral, ético y político de atender las causas. Una cosa muy importante es pagar una deuda histórica con los colectivos y las familias, y la otra es trabajar hacia el futuro para erradicar la desaparición”, subrayó Lemus Navarro.

La Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, destacó que el Gobierno de Jalisco reconoce, visibiliza y atiende esta problemática también desde el presupuesto. Tras un ajuste presupuestal, en 2026 los recursos destinados a la búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas aumentaron 211.6 por ciento respecto a 2025, al pasar de 726 millones de pesos a 2 mil 263 millones de pesos, lo que representa un incremento de mil 536 millones de pesos.

Por su parte, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que desde el inicio de la administración se ha dado atención prioritaria y articulada con los tres niveles de gobierno, logrando la realización de 33 mesas de atención, incluidas mesas regionales, para agilizar la localización de personas reportadas como desaparecidas.

El Director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, expuso los avances en materia forense para la identificación de personas y presentó el fortalecimiento del equipamiento y parque vehicular del Instituto, con una inversión superior a 82 millones de pesos para las labores periciales.

La Presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, refrendó el respaldo institucional a las familias de personas desaparecidas mediante apoyos psicológicos, económicos, legales, de desarrollo humano y de protección a niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre o padre a causa de este delito.

Durante la reunión, integrantes de colectivos reconocieron los avances alcanzados. María de Jesús Ávalos, del colectivo Sendas de Justicia por Amor a Encarnación de Díaz, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, hoy existe atención directa y diálogo permanente. En el mismo sentido, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, agradeció el trabajo colaborativo y los resultados visibles en diversas áreas.

Asimismo, se anunciaron nuevas acciones de apoyo social y económico. Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, informó que este año se implementará un monto adicional para apoyar a mujeres familiares de personas desaparecidas, mediante una ventanilla única para proyectos productivos. Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció la apertura de una ventanilla única en las 12 regiones del estado para atender a los colectivos con programas enfocados al sector agropecuario.

Al cierre del encuentro, el Gobernador Pablo Lemus destacó que la atención a las desapariciones es una prioridad transversal para toda la administración estatal y que, en este primer año de gobierno, se han logrado avances estructurales, presupuestales y operativos.

“No puede ser un trabajo solo del Gobierno del Estado; tiene que ser un trabajo conjunto con los colectivos y con las familias víctimas de desaparición, en cada una de las etapas”, puntualizó.

En la reunión también participaron autoridades estatales de los ámbitos de seguridad, derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas, así como representantes de diversos colectivos de búsqueda de todo el estado.