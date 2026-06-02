Tlajomulco arranca andador lineal en Nueva Galicia con inversión de 15 millones de pesos

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha la primera etapa del Andador Lineal de Nueva Galicia, un proyecto que transformará más de 1.4 kilómetros de un corredor urbano en la zona de San Agustín y que, según autoridades municipales, responde a una demanda histórica de vecinos del fraccionamiento.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que la intervención forma parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en una zona que durante años permaneció subutilizada y expuesta a problemas como incendios, vandalismo e inseguridad.

La primera etapa contempla una inversión de 15 millones de pesos, aunque el proyecto integral alcanzará los 29 millones. Los trabajos incluirán andadores peatonales, plazoletas, accesos, iluminación, mobiliario urbano y la rehabilitación de puentes peatonales para facilitar el tránsito seguro de miles de personas que diariamente utilizan este corredor.

El presidente municipal señaló que la intención es dar un nuevo uso a espacios que anteriormente generaban riesgos para la población y convertirlos en áreas de convivencia y movilidad para las familias.

Por su parte, el coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que la obra forma parte de un modelo de “infraestructura azul”, que busca aprovechar espacios vinculados al manejo de agua para integrarlos también como áreas públicas y recreativas.

Detalló que esta visión permite optimizar recursos al combinar funciones hidráulicas con la recuperación urbana, generando beneficios tanto para la prevención de riesgos como para la calidad de vida de los habitantes.

A su vez, el director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, informó que el andador tendrá una longitud de mil 400 metros y contará con áreas de descanso, iluminación y acciones complementarias para atender problemas de erosión en el canal que atraviesa la zona.

Además, se instalará una nueva línea de agua potable con el objetivo de fortalecer el suministro para las familias de Nueva Galicia.