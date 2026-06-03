Invertirán $114 mdp en rehabilitar tramo carretero Ameca-Mascota

SICT Jalisco inició las obras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició los trabajos de conservación periódica en la carretera federal 70, Guadalajara-Puerto Vallarta, en el tramo que va de Ameca a Mascota.

El centro de la SICT Jalisco señaló que las obras tendrán una inversión de 114 millones de pesos y beneficiarán principalmente a habitantes de los municipios de Atenquillo, Talpa de Allende y Mascota, así como a miles de usuarios que transitan por esta importante ruta de conexión regional.

María Padilla Romo, directora general del Centro SICT Jalisco, informó que los trabajos comenzaron del kilómetro 98+000 al 117+000, en tramos aislados, con renivelaciones y riego de sello; además, en los próximos días se realizarán trabajos de fresado y colocación de carpeta en los tramos del kilómetro 0+000 al 4+000, del 8+500 al 26+000 y del 70+000 al 98+000.

Se indicó que debido a que la carretera federal 70 en el tramo de Ameca a Mascota cuenta con un solo cuerpo con 2 carriles (uno por sentido), los trabajos se desarrollarán de manera escalonada, interviniendo inicialmente un carril y manteniendo abierto el otro para garantizar la circulación vehicular.

La titular del Centro SICT Jalisco destacó que la rehabilitación de la carretera Ameca-Mascota, representa una prioridad para la dependencia federal, debido a las condiciones de desgaste que presenta esta vía y a su importancia para la movilidad en la región.

De acuerdo con la programación de la dependencia, las obras podrían concluir en octubre próximo, dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten.

El Centro SICT Jalisco exhorta a las personas usuarias a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva instalada en la zona de obras y atender los límites de velocidad, por su seguridad y la de los demás.