Renuevan Avenida Inglaterra para mejorar seguridad y recuperar el espacio público

La Avenida Inglaterra luce una nueva imagen tras una intervención integral realizada por el Gobierno de Guadalajara en un tramo de 2.5 kilómetros, desde Niños Héroes hasta la calle Leñadores.

Renovación de Avenida Inglaterra

El proyecto tuvo como objetivo recuperar el espacio público, generar entornos más seguros para los vecinos y mejorar las condiciones urbanas de una zona marcada por el paso de las vías del tren.

Los trabajos incluyeron el retiro de 30 toneladas de residuos, rehabilitación de banquetas, reposición de losas de concreto dañadas, balizamiento en calles y cruces peatonales, así como la colocación de tezontle, balastro y más de 15 mil plantas de agave azul como parte de un nuevo diseño paisajístico. Además, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en puntos estratégicos para reforzar la seguridad vial.

Durante la entrega de la obra, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, destacó que la recuperación del corredor fue posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y FERROMEX.

La alcaldesa llamó a los vecinos a mantener y vigilar el espacio rehabilitado para preservar sus beneficios, mientras que habitantes de la zona reconocieron que la intervención mejora la imagen urbana y contribuye a brindar mayor seguridad a quienes transitan por el lugar.

Renovación de Avenida Inglaterra

PARA SABER

Las acciones realizadas son: