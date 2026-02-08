Llaman especialistas a reforzar la salud bucodental desde la infancia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco reiteró la importancia de fomentar hábitos de salud bucodental desde la infancia, al señalar que la prevención y la atención oportuna son clave para evitar enfermedades que pueden afectar no solo la cavidad oral, sino la salud general.

En vísperas de la conmemoración del Día del Estomatólogo, una especialista adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 51 hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para priorizar la higiene bucal desde edades tempranas, al considerar esta etapa como fundamental para la prevención de infecciones y para un adecuado desarrollo nutricional.

“La infancia es la etapa más crucial para prevenir infecciones y asegurar a la vez un desarrollo nutricional adecuado”, refirió.

La estomatóloga del IMSS Jalisco recomendó que las revisiones dentales y la primera visita al estomatólogo se realicen a partir de los dos años de edad, con el objetivo de detectar de manera oportuna posibles afectaciones y reforzar hábitos correctos de higiene.

Asimismo, recordó que una adecuada salud bucodental contribuye a prevenir enfermedades como caries y periodontitis, así como la proliferación de bacterias que pueden afectar a otros órganos del cuerpo.

La especialista subrayó que la higiene bucal es indispensable en todos los grupos de la población, incluidas las mujeres embarazadas, al advertir que la falta de cuidados puede derivar en complicaciones mayores.

“La salud bucal previene enfermedades del corazón y complicaciones en el embarazo. La falta de higiene puede causar caries y periodontitis, bacterias que pueden alojarse en el corazón o provocar partos prematuros”, explicó.

En cuanto a los cuidados diarios, indicó que el cepillado dental debe realizarse durante un periodo de entre cuatro y cinco minutos, cubriendo tanto dientes como tejidos blandos de la boca.

Finalmente, recordó que las citas con el servicio de Estomatología pueden gestionarse a través de la aplicación IMSS Digital o de manera directa en las Unidades de Medicina Familiar.