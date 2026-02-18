Impulsan AMBU y CODE activación física gratuita en el Parque Ávila Camacho

. .

Con el propósito de recuperar y dinamizar los espacios públicos, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), en coordinación con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, puso en marcha sesiones de activación física gratuita en el Parque Ávila Camacho, como parte del Programa Reto: Reactivación para Todas y Todos.

Las actividades comenzaron el lunes 16 de febrero y se realizarán tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— en horario de 17:00 a 18:00 horas, a un costado del Foro del parque, durante lo que resta de la actual Administración estatal.

La iniciativa surgió del diálogo con vecinas y vecinos de Jardines del Country A.C., quienes solicitaron más actividades que fomenten la apropiación del parque, la convivencia comunitaria y la práctica de ejercicio.

Jesús Alexandro Félix Gastélum, Administrador General de AMBU, destacó que la estrategia responde directamente a las inquietudes ciudadanas: “Nuestro objetivo es que los parques metropolitanos sean espacios vivos, seguros y llenos de actividad para todas las personas. Cuando la comunidad participa, los espacios públicos se transforman”, afirmó.

El Programa Reto, operado por CODE Jalisco, busca promover hábitos saludables mediante la activación física sistemática, la recuperación de espacios públicos y la participación comunitaria. Su modelo de intervención contempla la prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo, el fortalecimiento de la cohesión social y la construcción de entornos activos que favorezcan el bienestar físico y mental.

Con esta colaboración, AMBU refrenda su compromiso de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan el tejido social y consoliden a los parques metropolitanos como espacios de salud, encuentro y convivencia, contribuyendo a la visión de un Jalisco más activo y participativo.