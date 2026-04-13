Abrirán convocatoria para programa Jale Seguro

Al micrófono, el secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa.

Con una bolsa anual de 22 millones de pesos, se instaló el comité técnico para arrancar el programa estatal Jale Seguro, que busca beneficiar a seis mil personas entre desempleados y trabajadores que están hoy en la informalidad, quienes buscan mejorar sus condiciones laborales.

El comité técnico se instaló por parte del secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa Ascencio, el titular del Instituto de Formación para el Trabajo (Ideft), Salvador Cosío Gaona y el diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, autor de la iniciativa en el Congreso del Estado.

Jale Seguro operará mediante un modelo de apoyo condicionado. Las personas beneficiarias recibirán hasta 5 mil pesos mensuales, durante un periodo máximo de tres meses, sujeto a su participación en procesos de capacitación, certificación y vinculación laboral, en programas diseñados por el Ideft.

“Son 11 millones de pesos por parte de la Secretaría del Trabajo, más 11 millones por parte del Ideft, que suman 22 millones de pesos. La convocatoria se abre a partir del 27 de abril al 27 de mayo, para empezar a trabajar con esto. Del 27 de abril al 27 de mayo recibimos las solicitudes, se tendrán que revisar, programar y ver si van en la modalidad 1, que es la autoinscripción al IMSS en la modalidad 10, la modalidad 2, que es el tema de capacitación o la modalidad 3, que las empresas se ofrezcan a contratar a gente que haya sido capacitada por el Ideft, para que se les de el apoyo económico”, explicó el titular de la Secretaría del Trabajo.

El programa Jale Seguro está dirigido a personas que se dedican a algún oficio, se inscriban al IMSS, o para personas que quieren aprender algún oficio, como carpintero, equipalero, tablajero o zapatero, dijo el legislador de MC, Omar Cervantes Rivera.

”¿Qué significa un Jale Seguro?, un jale seguro es tener un trabajo con condiciones dignas y un salario adecuado para poder vivir de mejor manera. Lo que hemos identificado es que en el mercado laboral hay muchos empleos que no se están ocupando, pero que están debidamente ofertados y son mucho más redituables que los tradicionales, como el ser carpintero, el ser herrero, electricista o ser carnicero, o el ser fontanero, a trabajar en los servicios como mesero o traductor de inglés. Me parece que son empleos que están muy a la mano de los jaliscienses y lo que estamos haciendo es juntar a los factores correspondientes para que esos programas se lleven a cabo de una buena manera”, explicó el legislador.

El programa de empleo estará a cargo del Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), responsable de la entrega de los apoyos, y del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (Ideft), que impartirá los cursos, así como el acompañamiento para la inserción laboral.

Se calcula que los apoyos económicos comiencen a darse desde junio a octubre de este año.

Se nombró a Martha Fabiola Álvarez, como la secretaria técnica del programa Jale Seguro.