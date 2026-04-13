Tlajomulco firma convenio con Infonavit para recuperación de 10 mil viviendas

El gobierno de Tlajomulco firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para implementar un plan de recuperación de vivienda en el municipio, como parte de una estrategia coordinada con la Federación, se espera que sean alrededor de 10 mil.

En la firma participaron funcionarios del Infonavit, entre ellos Orlando Camarillo Ruiz y Gerardo Uriel Tufiño Sandoval, así como autoridades municipales encabezadas por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

El acuerdo establece las bases para aplicar un Plan de Recuperación de Vivienda que busca atender el rezago habitacional y mejorar las condiciones de habitabilidad en el municipio.

El presidente municipal señaló que el proyecto forma parte de una estrategia coordinada entre distintos niveles de gobierno.

“Pronto Tlajomulco iniciará la recuperación de vivienda y estoy seguro de que seremos un referente en el país de cómo, sumando esfuerzos y trabajando en equipo, podemos lograr este objetivo tan importante: ofrecer viviendas sociales, accesibles y económicas para las y los ciudadanos”, expresó.

De acuerdo con el coordinador general de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, el Infonavit proporcionará información sobre viviendas susceptibles de recuperación, lo que permitirá al municipio realizar revisiones técnicas de cada inmueble.

El plan contempla tres etapas: la intervención jurídica para recuperar las propiedades, la rehabilitación de las viviendas y la integración de un padrón de personas interesadas en adquirirlas.

“Estamos definiendo los mecanismos; en algunos casos, el Instituto será el encargado de llevar todo el proceso hasta su conclusión. En esos casos donde el INFONAVIT se haga cargo, la colaboración del municipio consistirá en la integración de los padrones de interesados”, explicó Caro Gómez.

El programa prevé la recuperación de hasta 10 mil viviendas a largo plazo, con una primera etapa estimada en alrededor de mil inmuebles, principalmente en condición de abandono. La estrategia busca reactivar el entorno urbano y ampliar la oferta de vivienda accesible en el municipio.