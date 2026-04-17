Jalisco suma más de mil 990 Puntos Seguros para atención de mujeres en riesgo

El Gobierno de Jalisco fortaleció la estrategia Pulso de Vida al sumar 47 establecimientos de OXXO GAS como nuevos Puntos Seguros para la atención prioritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo.

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Con esta incorporación, la entidad alcanza más de mil 990 espacios de resguardo distribuidos en todo el estado, resultado de alianzas con la iniciativa privada que también incluyen mil 570 tiendas OXXO y 374 sucursales de Farmacias Guadalajara.

El convenio fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó la importancia de la participación empresarial en la construcción de entornos más seguros. Señaló que esta colaboración contribuye a la protección de mujeres y menores, además de fortalecer un clima de paz en Jalisco.

Los nuevos Puntos Seguros estarán conectados a la infraestructura tecnológica del C5 Escudo Jalisco mediante el centro de monitoreo de la cadena comercial, lo que permitirá activar protocolos de emergencia de forma inmediata, mejorar tiempos de respuesta y brindar apoyo oportuno a personas en condición de vulnerabilidad.

El mandatario estatal resaltó que las 47 estaciones de OXXO GAS se encuentran distribuidas en distintas regiones del estado y no solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que amplía la cobertura territorial del programa.

Por su parte, Juan Carlos Contreras Vargas, director general de Escudo Urbano C5, informó que hasta ahora 38 tiendas OXXO y cinco Farmacias Guadalajara han utilizado el botón de auxilio para atender casos de mujeres en situación de riesgo.

También señaló que la coordinación con OXXO GAS ha permitido desarticular cinco bandas delictivas en lo que va del año: una en Tlajomulco, una en El Salto y tres en Guadalajara.

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya Hernández, subrayó que estas acciones representan un paso importante para garantizar espacios seguros y accesibles para las mujeres en todo el estado.

Como parte del convenio, personal de OXXO GAS recibirá capacitación especializada en protocolos de actuación y canalización de alertas, en coordinación con el C5 Escudo Jalisco y corporaciones de seguridad pública.

El Gobierno estatal reiteró que la tecnología, combinada con la colaboración social y empresarial, es una herramienta clave para prevenir la violencia y brindar atención inmediata a quienes más lo necesitan.