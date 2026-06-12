Jalisco arrancó el Mundial 2026 sin incidentes y con alta afluencia en estadio y Fan Festival

La primera jornada de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Jalisco concluyó sin incidentes mayores y con una operación coordinada entre autoridades estatales, federales y municipales para garantizar la movilidad, seguridad y atención de miles de asistentes.

La jornada cerró con la visita de Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien fue recibido por el gobernador Pablo Lemus Navarro durante el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, disputado en el Estadio Guadalajara.

El partido terminó con marcador de 2-1 a favor de la Selección de Corea del Sur.

Partido Corea vs Chequia en Estadio Guadalajara

Operativo en la Última Milla funciona sin contratiempos

En las inmediaciones del Estadio Guadalajara, particularmente en la zona del Bajío, en Zapopan, se desplegó el operativo de la llamada Última Milla para coordinar el flujo de asistentes, garantizar condiciones de seguridad y brindar atención médica.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que la operación del servicio hacia el estadio se desarrolló conforme a la planeación establecida.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor, los sistemas de movilidad operaron con buena afluencia y sin incidencias relevantes. Entre ellos participaron unidades de la Línea 5 Macro Aeropuerto, Mi Macro Periférico, el servicio especial Loop —que conecta desde Macro Periférico hacia el estadio— y las líneas del Tren de SITEUR.

Además, personal de la Dirección de Transporte Público mantuvo supervisión en estaciones y trayectos hasta después del encuentro para asegurar la continuidad del servicio.

Partido Corea vs Chequia en Estadio Guadalajara

Seguridad y atención con despliegue estatal

Para esta jornada, la Comisaría de la Policía Vial desplegó más de 360 elementos, acompañados por 60 patrullas y 40 motocicletas, en un operativo activo desde las 13:00 horas hasta el cierre de actividades.

Como parte del dispositivo general del Mundial, Jalisco mantiene un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud y corporaciones municipales.

Fan Festival vuelve a registrar lleno total

Durante la noche, el FIFA Fan Festival Guadalajara alcanzó nuevamente semáforo rojo y ocupación al 100 por ciento de su capacidad, reflejando la alta participación ciudadana y de visitantes en las actividades paralelas al torneo.

Partido Corea vs Chequia en Estadio Guadalajara

Fechas, recomendaciones y canales de atención

El operativo de la Última Milla volverá a implementarse durante los siguientes partidos programados en el Estadio Guadalajara, los días:

18 de junio

23 de junio

26 de junio

Las autoridades recomiendan a asistentes y ciudadanía mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

También se invita a descargar la aplicación Jalisco Alerta, que concentra información oficial sobre:

Protección civil

Movilidad y transporte

Seguridad

Salud

Turismo

Hospedaje

Servicios para visitantes

Además, permanece activa la Línea Salud Jalisco, con atención bilingüe para orientación y recepción de reportes en el teléfono:

33-3823-3220