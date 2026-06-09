En Tlajomulco no ha habido inundaciones, tras trabajos preventivos en arroyo Seco y avenida Adolfo Horn

Se hizo la limpieza preventiva del arroyo Seco y de otros canales de Tlajomulco.

Los trabajos preventivos de limpieza del arroyo Seco, en Tlajomulco, han pasado la prueba.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, informó que el arroyo Seco, en su cruce con la avenida Adolfo Horn, que antes se inundaba en cada lluvia, en estos primeros aguaceros no ha sido así.

“Estamos haciendo lo propio en Arroyo Seco, tuvimos ya infraestructura nueva, como son vasos reguladores, como son ductos que nos llevaron aguas abajo al arroyo Seco que pasaba por la avenida Adolfo Horn, que nos permitieron que, en este primer arranque de lluvias, no se nos ha inundado toda esta zona que principalmente se inundan”, expresó.

Añadió que en Los Sauces, también hemos se han hecho trabajos preventivos. “Es la colonia más vulnerable que tenemos por su irregularidad y tenemos cuadrillas 24/7 permanente. Vamos a ampliar el presupuesto un poco más para el tema de los desazolves, que los hemos en preventivamente, pero ahora también para atender cualquier situación que se presente”, dijo.

El presidente municipal de Tlajomulco hizo un llamado a los ciudadanos para que no se tire basura y menos muebles en los canales o arroyos.

“Hemos hecho una campaña de comunicación exhortando a los ciudadanos a que nos ayuden con el tema de la basura, con el tema de muebles que los dejan en los canales y esto nos genera muchos conflictos. Ya estamos en la limpieza que iba a 90% general, pero vamos a dar una ampliación al presupuesto para dar una repasada en las zonas donde se nos volvieron a taponear los canales y algunas nuevas zonas que nos faltan”, dijo.

Añadió que en la gasolinera de Santa Cruz del Valle tampoco se han presentado inundaciones.

En la avenida Adolfo Horn se invirtieron 280 millones de pesos, junto con el gobierno de Jalisco, para obras hidráulicas y en la superficie de rodamiento, con concreto, por lo que ya no han aparecido baches.