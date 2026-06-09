Apuesta Tlaquepaque por un Mundial con enfoque social; proyecta derrama de 500 mdp

San Pedro Tlaquepaque se prepara para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una estrategia que busca llevar el ambiente futbolero más allá de los estadios y acercarlo a espacios públicos del municipio.

Bajo el programa “Todo Tlaquepaque Juega”, el ayuntamiento instalará pantallas gigantes en el Centro Histórico y en las unidades deportivas de San Martín de las Flores, Miravalle, El Vergel y El Sauz para transmitir 50 partidos del torneo, incluidos todos los encuentros de la Selección Mexicana y la final del próximo 19 de julio.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que la iniciativa se alinea con el proyecto nacional denominado “Mundial Social”, impulsado por el Gobierno de México, y que busca aprovechar el evento deportivo para fortalecer la convivencia comunitaria y recuperar espacios públicos.

“Tlaquepaque se suma a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr que el Mundial de Futbol esté al alcance de toda la gente y que deje un legado a la comunidad”, afirmó.

Mundial Social en Tlaquepaque (Gobierno Tlajomulco)

Como parte de los preparativos, el municipio destinó cerca de 100 millones de pesos, provenientes de recursos municipales y federales, para intervenir 15 espacios deportivos y cuatro plazas públicas. Entre las obras realizadas se encuentran trabajos de iluminación, rehabilitación de infraestructura, mejoramiento de áreas deportivas, reforestación y remozamiento urbano.

La alcaldesa aseguró que el municipio espera una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos durante la celebración del Mundial, impulsada por el aumento en la actividad turística y comercial.

Además, anunció un operativo especial de seguridad que incluirá más de 260 elementos de seguridad y emergencia, sistemas de videovigilancia, monitoreo con drones, personal bilingüe y agrupamientos especializados para atender a visitantes y residentes durante los eventos masivos.

Uno de los anuncios realizados durante la presentación fue la creación del equipo de futbol Alfareros de Tlaquepaque, que competirá en la tercera división profesional y tendrá como sede la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías.

La celebración mundialista coincidirá con las tradicionales Fiestas de San Pedro Tlaquepaque, programadas del 20 de junio al 5 de julio en el Centro Histórico. La combinación de ambas actividades busca atraer visitantes y ampliar la oferta cultural, gastronómica y recreativa del municipio.

“Será mucho más atractivo, que las personas lleguen y puedan disfrutar de la feria, de los juegos mecánicos, de los antojitos, y luego poder ver el mundial aquí en la zona Centro. Todo Tlaquepaque se va a vestir de fiesta”, señaló la alcaldesa.

Las autoridades informaron que durante las fiestas habrá actividades gratuitas, juegos mecánicos en horarios determinados, conciertos y espectáculos populares, en una apuesta por convertir al municipio en uno de los principales puntos de reunión para seguir la Copa del Mundo en el Área Metropolitana de Guadalajara.