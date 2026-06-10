Retira Tlaquepaque más de 200 mil toneladas de residuos para prevenir inundaciones

Las autoridades de San Pedro Tlaquepaque informaron que, como parte de las acciones preventivas implementadas para enfrentar el temporal, se han retirado más de 200 mil toneladas de azolve, basura y residuos acumulados en canales, cauces pluviales y vasos reguladores del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, los trabajos forman parte del Plan Maestro contra las Inundaciones, una estrategia que busca reducir riesgos en las zonas con antecedentes de afectaciones durante la temporada de lluvias.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que las medidas preventivas aplicadas durante el año pasado contribuyeron a disminuir las afectaciones provocadas por las precipitaciones y destacó que no se registraron pérdidas humanas asociadas a inundaciones.

“Nosotros estamos enfocados en el tema de la prevención de inundaciones desde el año pasado. Realizamos trabajos preventivos de desazolve, con una inversión significativa. También se llevaron a cabo obras, instalación de cárcamos, equipos de bombeo y recuperación de vasos reguladores que nos permitieron obtener mejores resultados en el temporal”, señaló.

Para este año, el municipio reforzó las labores de limpieza y mantenimiento en infraestructura hidráulica, incluyendo canales, rejillas, bocas de tormenta y puntos de captación pluvial, además del retiro de árboles que representan riesgos durante las lluvias.

Las intervenciones se realizan en colonias que históricamente registran problemas de inundación, entre ellas Juan de la Barrera y Ojo de Agua. También se desarrollan trabajos en la presa El Chicharrón, las colonias Duraznera y Las Liebres, así como en vialidades como Acueducto, Niños Héroes y Santos Degollado.

Según la alcaldesa, la presa El Chicharrón opera actualmente con apoyo de un cárcamo y equipos de bombeo instalados para disminuir el riesgo de desbordamientos, mientras continúan las acciones de mantenimiento en distintos puntos del municipio.

Pérez Segura también reconoció el trabajo de Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos realizan recorridos de vigilancia y atención de emergencias durante las lluvias, además de tareas preventivas en zonas de riesgo.

Finalmente, la autoridad municipal hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en calles, canales y cuerpos de agua, al señalar que gran parte de los taponamientos detectados durante las tormentas está relacionada con la acumulación de residuos.

“Cada lluvia nos obliga a retirar grandes cantidades de basura, troncos, llantas, sillones y diversos objetos que terminan en los canales. Por ello, la participación de todas y todos es fundamental para mantener limpio nuestro entorno y reducir riesgo durante el temporal”, concluyó.