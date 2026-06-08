Refuerza Tlajomulco prevención de violencia contra mujeres en Línea 4

Oficiales de la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV) realizaron un operativo de proximidad social y prevención del delito en la Línea 4 del Tren Ligero de Tlajomulco.

Durante los recorridos de vigilancia y contacto ciudadano, los policías dialogaron con usuarias y usuarios del transporte público para difundir los servicios especializados que ofrece la corporación en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Como parte de la estrategia, se entregó material informativo con números de emergencia, orientación preventiva y datos sobre los mecanismos de atención inmediata disponibles. También se brindó información sobre cómo acceder a redes de apoyo institucional, presentar denuncias y acudir a instancias de atención integral.

La Comisaría de Tlajomulco señaló que estas acciones forman parte de su estrategia permanente de prevención social de la violencia y de fortalecimiento de la seguridad en espacios públicos y de movilidad.

Además de visibilizar la importancia de denunciar y ofrecer apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, la institución busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad y promover una cultura de paz y corresponsabilidad en el municipio.