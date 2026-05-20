La Setran se compromete a que 100% de camiones estarán en las calles a fines de este año

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Ante diputados de la Comisión Especial de Supervisión al Transporte, el secretario del ramo, Diego Monraz Villaseñor, hizo el compromiso de que, a finales de este año, 100% de los camiones estarán en las rutas dando servicio.

Este compromiso lo hizo el funcionario estatal, ante las preguntas de los legisladores y del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, de que en las calles no se ven cambios o mejoría en el servicio del transporte público, a 50 días de que se cobra ya la nueva tarifa de 11 pesos.

Actualmente, 10% de los camiones están parados en los patios de encierro de las rutas, por falta de conductores. La meta es que 4 mil 550 unidades estén en servicio en todo el estado, afirmó el titular de la Secretaría de Transporte (Setran) y que el aumento de camiones sea gradual.

“Habrá más conductores, mejor capacitados, mejor pagados. Es un compromiso de todo el gremio transportista, sus economías apenas hasta la próxima semana van a oxigenarse, van a poder tener otra vez capacidad de tener mejoras en sueldos y en condiciones laborales, y a partir de ahí, como eran antes de la pandemia del Covid, el 100% de las unidades salgan en hora pico, ese es el compromiso. Es el objetivo. Vamos a esperar que gradualmente se vaya dando. Lo vamos a ir midiendo y les voy informando”, subrayó en entrevista posterior

La diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Transporte, señaló que, tras más de tres horas de sesión, los titulares de Transporte y de Hacienda, Diego Monraz y Luis García Sotelo, respondieron a las preguntas que hicieron los ocho legisladores que participaron en el diálogo.

“Creo que hoy sí podemos reconocer que hemos dado un paso importante, que se rompe la barrera esa de que se les convoca a ustedes para solo fustigar, o señalarlos, o ponerlos en un banquillo de los acusados y que también se rompe la premisa esa de que ustedes no quieren venir a dar cuentas. Creo que, de entrada, en el ánimo de cómo retomamos el ánimo hoy, se debatió con respeto, con datos con observaciones y hasta con los estilos muy particulares de cada quien”, explicó.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, cuestionó que no se tenga un Programa Integral de Transporte y Movilidad, a lo que Monraz respondió que el plan está integrado en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza de Jalisco.

Claudia Murguía propondrá que la Comisión Especial a su cargo, amplíe sus facultades y el tiempo de trabajo, más allá del 30 de noviembre de este año, para realizar mesas técnicas con el titular de la Setran, para conocer las reglas de operación del Fideicomiso del Sistema Integrado de Recaudo.

La legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas, le entregó su iniciativa de reforma al titular de Hacienda, Luis García Sotelo, en la que propone crear una empresa pública de transporte para mejorar el servicio a los usuarios.

García Sotelo les dijo a los diputados que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) necesita migrar a convertirse en una empresa pública, ya que como OPD (Organismo Público descentralizado) se ve impedido de contratar a conductores para las rutas que alimentan a las cuatro líneas del Tren Ligero, por las reglas y las normas de austeridad.