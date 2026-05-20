Inaugura Tlajomulco vaso regulador en San Agustín para reducir riesgo de inundaciones

El Gobierno de Tlajomulco inauguró el vaso regulador Lagunitas–San Agustín, infraestructura hidráulica construida para aumentar la capacidad de captación de agua pluvial y disminuir riesgos de inundación en la delegación de San Agustín.

La obra, que representó una inversión aproximada de 49.4 millones de pesos, cuenta con capacidad superior a los 5 mil metros cúbicos y forma parte de las acciones preventivas del municipio ante el temporal de lluvias.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el proyecto busca atender problemas históricos de inundaciones y, al mismo tiempo, recuperar espacios públicos para la comunidad.

“Vamos a detener las inundaciones, vamos a filtrar agua para recargar nuestros mantos freáticos y poder recargar también todos los pozos que tenemos aquí en la zona”, afirmó el alcalde.

Vaso Regulador San Agustín (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El proyecto incluyó la construcción de un cárcamo de bombeo, línea de impulsión, compuertas y equipamiento especializado para el manejo de agua pluvial.

Además de su función hidráulica, el espacio fue acondicionado con trotapista, andadores, plazoleta, juegos infantiles, iluminación y áreas verdes.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que el modelo busca combinar infraestructura hidráulica con espacios públicos de uso comunitario.

“Lo que estamos haciendo aquí, le llamamos infraestructura azul, tiene que ver con aprovechar este vaso regulador para que cumpla su función de regulación pluvial, pero no solo eso, que además nos dé la oportunidad de hacer un espacio público muy agradable”, señaló.

Durante el evento, autoridades municipales también informaron avances del Programa Anual de Desazolves 2026, mediante el cual se realizan trabajos preventivos en canales, arroyos, vasos reguladores y presas.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires Muñoz, indicó que actualmente el municipio trabaja en 53 canales y 39 arroyos, con un avance del 80 por ciento en las labores programadas antes del inicio del temporal.

“A la fecha llevamos un 80 por ciento de avance en lo que viene siendo la limpieza y el desazolve de canales y cauces”, detalló el funcionario.

Según datos del municipio, también se intervienen 18 vasos reguladores y 17 presas en coordinación con el Gobierno de Jalisco.