Arranca entrega de más de 33 mil paquetes escolares en Tlajomulco

Con la salida de 20 camiones cargados con paquetes escolares, el Gobierno de Tlajomulco inició la entrega de útiles, mochilas, uniformes y calzado para estudiantes de nuevo ingreso de escuelas públicas del municipio.

La primera etapa contempla la distribución de 9 mil 779 paquetes, como parte de un total de 33 mil 528 apoyos destinados a alumnas y alumnos de 396 planteles educativos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el programa representa una inversión conjunta cercana a los 100 millones de pesos entre el municipio y el Gobierno de Jalisco.

“Lo más importante siempre va a ser tener educación, educación y más educación, porque al final es como forjamos el futuro que queremos construir”, expresó el alcalde durante el arranque de la entrega.

El edil recordó que este esquema de apoyo comenzó hace 15 años en Tlajomulco y sostuvo que actualmente busca reducir el impacto económico del regreso a clases para las familias.

Entrega útiles en Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Por su parte, la coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, explicó que el programa se desarrolla en dos etapas: una dirigida a estudiantes de grados avanzados y otra enfocada en niñas, niños y adolescentes de nuevo ingreso, debido al proceso de recolección de tallas para uniformes y calzado.

“Desde el año pasado, nuestro presidente, en equipo con el Gobierno del Estado, tomó una decisión muy importante: ampliar también este apoyo a las niñas y niños de kínder”, indicó la funcionaria.

Las primeras colonias donde se distribuirán los apoyos son Chulavista, Cuatro Estaciones, Geovillas La Arbolada, Haciendas Santa Fe, Las Luces, Lomas del Mirador, Los Cántaros, Valle de Tejeda y Valle Dorado.

De acuerdo con la administración municipal, los paquetes incluyen útiles escolares, mochila, uniforme y calzado para estudiantes de educación básica.