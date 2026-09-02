Arranca en Zapopan el Boteo Teletón 2026; buscan sumar a más familias a la rehabilitación

El Sistema DIF Zapopan y el Teletón dieron a conocer el arranque del Boteo Teletón 2026, una campaña de recaudación que durante las próximas cinco semanas buscará sumar aportaciones de la ciudadanía para fortalecer la atención que reciben niñas, niños y sus familias en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

Durante el inicio de la campaña, autoridades del DIF Zapopan realizaron la primera aportación a las alcancías y convocaron a la población a sumarse a la causa con donativos, sin importar el monto.

Rueda de prensa Zapopan (Cortesía)

Joanna Carrillo González, directora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del CRIT Occidente, explicó que cada alcancía tiene como meta recaudar al menos mil pesos, cantidad que, multiplicada por la participación ciudadana, contribuirá a alcanzar el objetivo general de la campaña y permitir que más familias puedan acceder a los servicios de la institución.

Destacó que el CRIT Occidente ha atendido a más de 40 mil familias desde su creación, de las cuales más de 4 mil 500 son de Zapopan.

“Nos llena de orgullo saber que estas familias están integradas a la sociedad, rehabilitadas, y que es gracias a los mexicanos que creyeron y que han donado desde hace tantos años”, señaló.

Actualmente, agregó, más de 480 familias zapopanas reciben atención de lunes a viernes en el CRIT Occidente.

El boteo permanecerá activo durante las próximas semanas y concluirá el 10 de octubre, fecha establecida para el cierre de la recaudación.

Desde el DIF Zapopan se destacó que la colaboración con Teletón responde a objetivos compartidos, como generar oportunidades, acompañar a las familias y contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas que requieren servicios de rehabilitación.

El organismo municipal hizo un llamado a la comunidad a participar en la campaña y subrayó que cada donativo representa una oportunidad para fortalecer una sociedad más solidaria e incluyente.

Una causa que forma parte de su historia

Durante el arranque también participó Haidee Viviana Aceves Pérez, regidora del Ayuntamiento de Zapopan y egresada del CRIT Occidente, quien compartió su experiencia como una de las primeras pacientes atendidas en el centro.

Rueda de prensa Zapopan (Cortesía)

Aceves Pérez recordó que el Teletón ha sido una parte fundamental de su vida y aseguró que el CRIT representó un espacio importante para su desarrollo.

“Teletón siempre ha sido una pieza fundamental en mi vida. Como siempre les he dicho, son mi segundo hogar”, expresó.

La regidora invitó a las familias zapopanas a continuar apoyando la campaña y señaló que quienes tengan dudas sobre el trabajo que realiza el CRIT pueden acercarse directamente a sus instalaciones para conocer los servicios y el impacto que tienen en las personas beneficiarias.

Por su parte, Karla Guillermina Segura Juárez, directora general del DIF Zapopan, consideró que las cinco semanas de recaudación representan un reto para la administración municipal, que cada año participa en esta campaña.

“Tenemos, literal, 30 días, un mes, para ponernos las pilas, para salir a botear”, señaló.

Segura Juárez destacó que el trabajo que realiza el Teletón complementa los esfuerzos de las instituciones públicas y resaltó que diariamente son atendidas más de 400 familias de Zapopan.

“Teletón es una asociación civil que se convierte en un bracito para nosotros como gobierno de Zapopan. El hecho de que ellos todos los días estén atendiendo a más de 400 familias zapopanas es súper importante para nosotros, porque nos demuestra nuevamente que la unión hace la fuerza”, afirmó.

Con el arranque del Boteo Teletón 2026, el DIF Zapopan busca involucrar a la población en una campaña que tendrá como principal objetivo recaudar recursos para mantener y ampliar la atención especializada que reciben las familias en el CRIT Occidente.

Las alcancías estarán disponibles durante el periodo de recaudación, que concluirá el 10 de octubre, por lo que las autoridades municipales y representantes del Teletón reiteraron la invitación a la ciudadanía a realizar sus aportaciones.