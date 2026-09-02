Capacita IMSS a personal de cuatro hospitales de CDMX para fortalecer el Programa Hospital Seguro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una jornada de capacitación especializada para equipos multidisciplinarios de cuatro hospitales de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer su preparación ante emergencias y desastres como parte del Programa Hospital Seguro.

La estrategia busca que las unidades médicas puedan mantener la continuidad de sus servicios durante situaciones críticas, además de proteger la integridad de pacientes, trabajadores y visitantes.

La capacitación se llevó a cabo los días 1 y 2 de septiembre en las oficinas centrales del IMSS y reunió a personal del Hospital General y del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, así como del Hospital General de Zona (HGZ) No. 30 y del HGZ No. 2-A “Francisco del Paso y Troncoso”.

La doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, inauguró las actividades en representación de la Dirección de Prestaciones Médicas, encabezada por la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo.

Durante el entrenamiento, los participantes recibieron herramientas para enfrentar las evaluaciones interinstitucionales del Programa Hospital Seguro, mediante las cuales se identifican riesgos, vulnerabilidades y áreas de oportunidad en la infraestructura y operación de los establecimientos de salud.

Juan Carlos Sánchez Echeverría, jefe de Área Médica adscrito a la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, explicó que el programa utiliza un modelo de evaluación reconocido internacionalmente a través del Índice de Seguridad Hospitalaria.

Este instrumento contempla 152 criterios, de los cuales 40 son considerados críticos para garantizar la operación adecuada de los hospitales.

Las evaluaciones son realizadas por especialistas acreditados de instituciones distintas a las unidades evaluadas, con el propósito de garantizar objetividad y evitar conflictos de interés. En ellas participan profesionales de áreas como medicina, enfermería, ingeniería biomédica, ingeniería estructural y arquitectura especializada en infraestructura hospitalaria.

De acuerdo con Sánchez Echeverría, el IMSS busca ampliar esta capacitación como parte de una estrategia nacional. La meta inicial es cubrir al menos 25 por ciento de sus establecimientos de salud mediante talleres regionales y posteriormente extender el entrenamiento a siete regiones adicionales del país.

La estrategia priorizará aquellas zonas que presentan una mayor exposición a riesgos, con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades médicas ante posibles desastres.

Hacia hospitales más resilientes

Además del Programa Hospital Seguro, el IMSS impulsa el modelo de Hospitales Resilientes, una iniciativa desarrollada por el propio Instituto y compartida internacionalmente a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este modelo incorpora aspectos como accesibilidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y gestión integral del riesgo de desastres, con el propósito de que las unidades médicas no sólo puedan responder ante una emergencia, sino mantener sus funciones esenciales y recuperarse posteriormente.

Sánchez Echeverría destacó que la seguridad de las personas dentro de los establecimientos de salud constituye una prioridad institucional.

“La seguridad para la vida de las personas en los establecimientos de salud no es negociable”, afirmó, al señalar que las acciones impulsadas por el Instituto tienen como objetivo reducir los riesgos de desastre.

Con estas capacitaciones, el IMSS busca fortalecer las capacidades de sus equipos médicos, técnicos y administrativos para detectar condiciones que puedan poner en riesgo la operación hospitalaria y establecer medidas que permitan mantener la atención a la población incluso durante escenarios de emergencia.