Inicia Zapopan boteo Teletón 2026; más de 4 mil 500 familias del municipio han sido atendidas

El DIF Zapopan inició la campaña Boteo Teletón 2026, con la participación de funcionarios municipales y ciudadanía para recaudar recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo.

La colecta se desarrollará durante las próximas cinco semanas. Cada alcancía tendrá como meta reunir al menos mil pesos, de acuerdo con Joanna Carrillo González, directora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Occidente.

La funcionaria informó que el centro ha atendido a más de 40 mil familias, de las cuales más de 4 mil 500 son de Zapopan. Actualmente, agregó, más de 480 familias del municipio reciben atención de lunes a viernes.

“El CRIT de Occidente lleva más de 40 mil familias atendidas. Y de estas 40 mil familias, más de cuatro mil 500 han sido zapopanas. Nos llena de orgullo saber que estas familias están integradas a la sociedad, rehabilitadas y que es gracias a los mexicanos que creyeron y que han donado desde hace tantos años. Y hoy no es la excepción. Hay más de 480 familias zapopanas que se atienden de lunes a viernes”.

Karla Guillermina Segura Juárez, directora general del DIF Zapopan, destacó la colaboración entre el gobierno municipal y la asociación civil para atender a familias del municipio.

“El Teletón es una asociación civil que se convierte en un bracito para nosotros como Gobierno de Zapopan. El hecho de que ellos todos los días estén atendiendo a más de 400 familias Zapopanas, es importante para nosotros, porque nos demuestra nuevamente que la unión hace la fuerza”.

Durante el arranque, Haidee Viviana Aceves Pérez, regidora de Zapopan y egresada del CRIT Occidente, compartió su experiencia como una de las primeras pacientes del centro y señaló que la institución fue parte importante de su desarrollo.

“Como todos saben, para mí Teletón siempre ha sido una pieza fundamental en mi vida; son mi segundo hogar. La verdad es que yo sé que para muchos, de repente era complicado creer en lo que realmente hace CRIT en las niñas y los niños, pero yo, con toda la seguridad del mundo, les puedo decir que ayudan bastante”.

Durante la presentación, autoridades del DIF Zapopan realizaron las primeras aportaciones a las alcancías. Regidores, directores y otros funcionarios municipales recibieron posteriormente los botes para participar en la colecta durante las próximas semanas.