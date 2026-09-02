Anuncia Vero Delgadillo obras de infraestructura y seguridad en Postes Cuates

El Gobierno de Guadalajara anunció una serie de intervenciones en la colonia Postes Cuates, entre ellas la rehabilitación de banquetas y cruceros estratégicos, así como trabajos de mantenimiento en la Unidad Habitacional Monte Aconcagua, con una inversión conjunta de 3.5 millones de pesos.

Martes Comunitario en la colonia Postes Cuates (Cortesía)

Durante el Martes Comunitario, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, informó que las obras en las banquetas se concentrarán en los puntos de mayor afluencia y en cruces estratégicos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y fortalecer la seguridad de quienes transitan por la zona.

“Primero, vamos a arreglar banquetas (...) y buscar que sean unas esquinas más accesibles”, señaló la alcaldesa.

Para esta intervención, el Gobierno de Guadalajara destinará 500 mil pesos.

Además, se realizará una rehabilitación integral de la Unidad Habitacional Monte Aconcagua, donde se atenderán distintos elementos de los edificios y espacios comunes para mejorar sus condiciones de mantenimiento y su imagen.

Los trabajos contemplan la demolición de muros dañados, impermeabilización de azoteas mediante sistemas acrílicos reforzados y aplicación de pintura vinílica en paredes y bóvedas, tanto en interiores como exteriores.

También se rehabilitarán herrerías y se realizarán trabajos de acabado en los edificios, principalmente en marcos y esquinas, con la finalidad de contribuir a la protección de las estructuras y recuperar las condiciones de las áreas comunes.

“Sé que tienen aquí la Unidad Habitacional Aconcagua (...) una forma de cuidar de ustedes es también cuidar ese espacio”, expresó Delgadillo.

La intervención de la unidad habitacional se realizará en coordinación con el Gobierno de Jalisco y la asociación civil Corazón Urbano, con una inversión conjunta de 3 millones de pesos.

Acuerdan acciones en seguridad y servicios

Durante el Martes Comunitario, habitantes de Postes Cuates también plantearon necesidades relacionadas con el acceso a agua de mejor calidad. Como respuesta, se entregaron insumos como tinacos, filtros y pastillas, además de ofrecer capacitación a los vecinos para su utilización adecuada.

Martes Comunitario en la colonia Postes Cuates (Cortesía)

En materia de seguridad, el Gobierno de Guadalajara acordó reforzar el patrullaje en la colonia y fortalecer el funcionamiento del chat de seguridad. También se programará una reunión de seguimiento con los habitantes para revisar los avances.

Respecto al alumbrado público, se realizará una revisión de los niveles de iluminación y de aquellos puntos donde el arbolado pueda estar obstruyendo la proyección de la luz.

En materia de mantenimiento urbano, se retirarán árboles secos reportados por los vecinos, se atenderán ejemplares considerados críticos y se eliminarán tocones identificados durante los recorridos.

Los acuerdos también incluyeron acciones de movilidad. El municipio dará seguimiento al proyecto para reducir la velocidad vehicular y realizar trabajos de balizamiento en la zona.

Asimismo, se continuarán las gestiones para instalar semáforos en el cruce de San Ildefonso y Juan Pablo II, además de analizar otros puntos señalados por los habitantes.

El Gobierno de Guadalajara informó que dará seguimiento a los acuerdos establecidos durante el Martes Comunitario, con acciones dirigidas a atender las necesidades planteadas directamente por la comunidad en materia de infraestructura, seguridad, movilidad, alumbrado, mantenimiento urbano y servicios públicos.