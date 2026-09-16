UdeG e IMSS investigan diferencias de género en enfermedades renales

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Con el objetivo de comprender por qué las enfermedades renales afectan de manera distinta a mujeres y hombres, la doctora Raquel Echeverría, profesora e investigadora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la UdeG, desarrolla el proyecto “El papel de las desmetilasas de histona de la familia Jumonji en la tolerancia isquémica asociada al estrógeno”, en colaboración con especialistas del IMSS.

La investigación busca identificar mecanismos moleculares que permitan el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra la enfermedad renal, padecimiento que en México y Jalisco presenta una alta incidencia y puede avanzar silenciosamente hacia etapas terminales sin síntomas evidentes en sus fases iniciales.

Echeverría explicó que las enfermedades renales evolucionan de manera diferente en mujeres y hombres: aunque las mujeres presentan mayor prevalencia en algunos casos, los hombres suelen progresar más rápido hacia la insuficiencia renal terminal. Estas diferencias están relacionadas con la acción de las hormonas sexuales, especialmente el estrógeno, lo que hace fundamental comprender los procesos moleculares que las originan.

. Doctora Raquel Echeverría.

El proyecto se centra en estudios preclínicos dirigidos a la búsqueda de nuevos fármacos, destacando que históricamente muchos experimentos se realizan en animales machos, lo que ha limitado el conocimiento sobre el papel protector de las hormonas femeninas. Comprender estos mecanismos permitirá identificar genes y enzimas responsables de la regeneración del tejido renal y abrir la puerta a tratamientos innovadores.

Una de las principales líneas de investigación estudia la tolerancia isquémica, mecanismo de protección que ocurre cuando el riñón enfrenta una lesión aguda, como en cirugías o trasplantes. El estrógeno favorece la regeneración del tejido en hembras, mientras que en ausencia de esta hormona —como en la menopausia— el órgano pierde esa capacidad y desarrolla fibrosis.

El equipo ha observado que al bloquear las enzimas desmetilasas de histonas de la familia Jumonji C, relacionadas con la acción del estrógeno, las hembras pierden la protección natural frente al daño renal y desarrollan fibrosis similar a la de los machos. Actualmente, la investigación se realiza en modelos animales, aunque a largo plazo podría trasladarse a la práctica clínica para proteger órganos destinados a trasplantes.

Este proyecto es desarrollado por las doctoras Raquel Echeverría y Yanet Karina Gutiérrez, profesoras-investigadoras del CUAltos, en colaboración con especialistas del IMSS Guadalajara, consolidando un esfuerzo conjunto para avanzar en el conocimiento y tratamiento de las enfermedades renales.