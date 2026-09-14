Convocan a estudiantes de preparatorias a registrarse para beca “Benito Juárez”

Directivos del programa de becas del gobierno federal en Jalisco.

A partir del próximo jueves 17 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, se realizará el registro de estudiantes para que obtengan la beca universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, en Jalisco.

El titular de la Oficina de Representación de Becas Bienestar en Jalisco, Miguel Moreno Badajos, señaló que, en ese periodo, se efectuarán asambleas informativas en las diversas escuelas preparatorias, para explicar a detalle los requisitos para inscribirse en el caso de los alumnos de primer ingreso.

La beca “Benito Juárez” consiste en la entrega de 1,900 pesos bimestrales, en un depósito hecho a la tarjeta del Banco Bienestar.

“Para los jóvenes de preparatoria vamos a invitarlos a que ingresen a la página www.becabenitojuarez.gob.mx, ingresen su llave y con eso ya pueden ingresar a la beca Benito Juárez. Van a tener del 17 de septiembre al 30 de septiembre para hacer este trámite. El monto es de 1,900 pesos bimestrales, se pagan cinco bimestres al año y el bimestre que no se paga es el de vacaciones”, dijo Moreno Badajos.

Las becas Benito Juárez fueron creadas para evitar la deserción escolar en el nivel de preparatorias, precisó el funcionario federal.

A escala nacional, la Secretaría del Bienestar indicó que la deserción escolar en bachillerato se redujo en 8.2%, a partir de la entrega de las becas, lo que pone en evidencia que sí cumplen su objetivo.

Por otro lado, del 18 al 30 de septiembre se abrirá el periodo para el registro de aspirantes a la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. En este caso, la beca no es universal y se entrega a alumnos que estudian en planteles ubicados en municipios de alta marginación o que pertenezcan a pueblos originarios.

El apoyo económico es de 5 mil 800 pesos bimestrales para cada alumno.

“Para las becas jóvenes Escribiendo el Futuro vuelvan a ingresar por medio de su llave y van a hacer una convocatoria, ahí van a ser cinco mil 800 pesos bimestrales. No es universal, hay que concursar por ella y vamos a estar en las escuelas prioritarias de Jalisco. Son para quienes estudien en escuelas de población de alta marginación y los planes de estudios que tengan presencia de pueblos originarios”, indicó.

En Jalisco hay 258 mil becarios de preparatoria y 11 mil de licenciatura, para un total de casi 270 mil jòvenes beneficiados.

La Secretaría del Bienestar entregó 556 millones de pesos tan solo en el bimestre anterior, en Jalisco.

..